https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576077902.html

Турция превратит в мечеть известный православный монастырь

Правительство Турции решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:21

2020-08-21T10:21

2020-08-21T17:01

религия и мировоззрение

религия

юнеско

софия (город)

новости - религия и мировоззрение

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792824_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c3ba434fb1c190c3617f8a3b5d7570c1.jpg

<strong>АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> решило превратить в мечеть монастырь Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a>, где находится известная церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в правительственной газете, сообщает греческое общественное телевидение <a href="https://www.ert.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERT</a>."Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религии, и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть", — передает телеканал.Управление по делам религии Турции подтвердило РИА Новости, что монастырь Хора в Стамбуле будет использоваться для мусульманских молитв.Монастырь, который превратили в музей 74 года назад, расположен в районе Фатих Стамбула.Его построили в 534 году нашей эры. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента, сообщает телеканал.Как считают политологи, это еще один символический шаг со ссылками на историю в контексте ревизионистской османской стратегии, которой придерживается Турция, передает ERT.В июле 2020 года в мечеть был превращен всемирно известный храм Святой Софии — Айя-София в Стамбуле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Храм Святой Софии основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200816/1575827213.html

https://ria.ru/20200819/1575953246.html

https://ria.ru/20200724/1574868156.html

Владимир Белогорский Даже татаро-монголы, безжалостно, жестоко и кроваво уничтожавшие русских людей и русские города, не позволяли себе осквернять Веру русских - Православие, отбирать у них храмы. Османы, если вспомнить их историю, хуже татаро-монгольского ига. 75

Gloomy Humorist Такими темпами скоро не останется у патриарха Константинопольского Православных святынь в Константинополе (( 57

51

софия (город)

турция

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, юнеско, софия (город), новости - религия и мировоззрение, турция, стамбул, в мире