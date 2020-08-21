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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576077902.html
Турция превратит в мечеть известный православный монастырь
Правительство Турции решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:21
2020-08-21T17:01
религия и мировоззрение
религия
юнеско
софия (город)
новости - религия и мировоззрение
турция
стамбул
в мире
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<strong>АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> решило превратить в мечеть монастырь Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a>, где находится известная церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в правительственной газете, сообщает греческое общественное телевидение <a href="https://www.ert.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERT</a>."Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религии, и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть", — передает телеканал.Управление по делам религии Турции подтвердило РИА Новости, что монастырь Хора в Стамбуле будет использоваться для мусульманских молитв.Монастырь, который превратили в музей 74 года назад, расположен в районе Фатих Стамбула.Его построили в 534 году нашей эры. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента, сообщает телеканал.Как считают политологи, это еще один символический шаг со ссылками на историю в контексте ревизионистской османской стратегии, которой придерживается Турция, передает ERT.В июле 2020 года в мечеть был превращен всемирно известный храм Святой Софии — Айя-София в Стамбуле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Храм Святой Софии основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20200816/1575827213.html
https://ria.ru/20200819/1575953246.html
https://ria.ru/20200724/1574868156.html
Даже татаро-монголы, безжалостно, жестоко и кроваво уничтожавшие русских людей и русские города, не позволяли себе осквернять Веру русских - Православие, отбирать у них храмы. Османы, если вспомнить их историю, хуже татаро-монгольского ига.
75
Такими темпами скоро не останется у патриарха Константинопольского Православных святынь в Константинополе ((
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софия (город)
турция
стамбул
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религия, юнеско, софия (город), новости - религия и мировоззрение, турция, стамбул, в мире

Турция превратит в мечеть известный православный монастырь

10:21 21.08.2020 (обновлено: 17:01 21.08.2020)
9805
CC BY-SA 3.0 / José Luiz Bernardes Ribeiro / Свод южного купола нартекса в монастыре Хора в Стамбуле
Свод южного купола нартекса в монастыре Хора в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / José Luiz Bernardes Ribeiro /
Свод южного купола нартекса в монастыре Хора в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости. Правительство Турции решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в правительственной газете, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
"Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религии, и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть", — передает телеканал.
Управление по делам религии Турции подтвердило РИА Новости, что монастырь Хора в Стамбуле будет использоваться для мусульманских молитв.
Монастырь, который превратили в музей 74 года назад, расположен в районе Фатих Стамбула.
Его построили в 534 году нашей эры. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
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Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента, сообщает телеканал.
Как считают политологи, это еще один символический шаг со ссылками на историю в контексте ревизионистской османской стратегии, которой придерживается Турция, передает ERT.
В июле 2020 года в мечеть был превращен всемирно известный храм Святой Софии — Айя-София в Стамбуле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Храм Святой Софии основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеРелигияЮНЕСКОСофия (город)Новости - Религия и мировоззрениеТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Даже татаро-монголы, безжалостно, жестоко и кроваво уничтожавшие русских людей и русские города, не позволяли себе осквернять Веру русских - Православие, отбирать у них храмы. Османы, если вспомнить их историю, хуже татаро-монгольского ига.
21 августа, 10:52
Владимир Белогорский
58411110
Такими темпами скоро не останется у патриарха Константинопольского Православных святынь в Константинополе ((
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Gloomy Humorist
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