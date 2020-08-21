Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200821/tunis-1576097584.html
В Тунисе принимают первых туристов после начала пандемии
В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:15
2020-08-21T15:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
самолеты
новости - туризм
тунис (страна)
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151754/08/1517540839_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b141b1c62af64718d5fdf7136d67c301.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, <a href="https://www.tourdom.ru/news/zagruzka-sto-protsentov-v-tunise-vstretili-pervykh-turistov-iz-belarusi.html" target="_blank">сообщает </a>TourDom.ru. "Вчера наступил новый год по мусульманскому календарю, и приезд туристов – это настоящий новогодний подарок! Мы все так ждали этого дня, верили в то, что летний сезон-2020 будет, и вот он стартовал", – рассказала генеральный представитель Международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе Алла Филимонова. По ее словам, самолет, который прилетел утром, был заполнен на 100 процентов, на нем прибыли 190 гостей.Она пояснила, что рейсы в Энфиду и Монастир будут выполняться из нескольких городов Белоруссии. Жителям этой страны с 15 августа для прибытия не нужны даже ПЦР-тесты.Авиасообщение России с Тунисом на данный момент не восстановлено. Кроме того, по цветовой эпидемиологической градации, применяемой местными властями, наша страна находится в "красной" категории. Это означает, что россияне лишены права въезда в это арабское государство.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
тунис (страна)
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151754/08/1517540839_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_8d5a0b8d0b9a52f2f3391409ff361278.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, тунис (страна), белоруссия

В Тунисе принимают первых туристов после начала пандемии

15:15 21.08.2020
5022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, сообщает TourDom.ru.
"Вчера наступил новый год по мусульманскому календарю, и приезд туристов – это настоящий новогодний подарок! Мы все так ждали этого дня, верили в то, что летний сезон-2020 будет, и вот он стартовал", – рассказала генеральный представитель Международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе Алла Филимонова.
По ее словам, самолет, который прилетел утром, был заполнен на 100 процентов, на нем прибыли 190 гостей.
Она пояснила, что рейсы в Энфиду и Монастир будут выполняться из нескольких городов Белоруссии. Жителям этой страны с 15 августа для прибытия не нужны даже ПЦР-тесты.
Авиасообщение России с Тунисом на данный момент не восстановлено. Кроме того, по цветовой эпидемиологической градации, применяемой местными властями, наша страна находится в "красной" категории. Это означает, что россияне лишены права въезда в это арабское государство.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
811118
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристысамолетыНовости - ТуризмТунис (страна)Белоруссия
Рекомендуем
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
Зарина Догузова
Ростуризм не исключает, что повторит программу кешбэка по поездкам в РФ
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Египет изменил правила въезда в страну для туристов
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы остающиеся в "красной зоне" по COVID-19 регионы
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей
Море
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
Российский корабль назвали самым мощным в мире
Пляж в Анапе
В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов
Туристы из Германии на побережье Гавайев
Гавайи вновь переносят дату открытия для туристов
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Круизные лайнеры в порту города Кальяри, Сардиния
В Италии семью выгнали с круизного лайнера за самостоятельную экскурсию
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Работа нефтяных станков - качалок
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Пляж Пуэрто-Морелос, Мексика
Популярные пляжи Мексики готовятся к открытию с ограничениями для гостей
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния