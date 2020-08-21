https://ria.ru/20200821/tunis-1576097584.html
В Тунисе принимают первых туристов после начала пандемии
В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:15
2020-08-21T15:15
2020-08-21T15:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
самолеты
новости - туризм
тунис (страна)
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, <a href="https://www.tourdom.ru/news/zagruzka-sto-protsentov-v-tunise-vstretili-pervykh-turistov-iz-belarusi.html" target="_blank">сообщает </a>TourDom.ru. "Вчера наступил новый год по мусульманскому календарю, и приезд туристов – это настоящий новогодний подарок! Мы все так ждали этого дня, верили в то, что летний сезон-2020 будет, и вот он стартовал", – рассказала генеральный представитель Международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе Алла Филимонова. По ее словам, самолет, который прилетел утром, был заполнен на 100 процентов, на нем прибыли 190 гостей.Она пояснила, что рейсы в Энфиду и Монастир будут выполняться из нескольких городов Белоруссии. Жителям этой страны с 15 августа для прибытия не нужны даже ПЦР-тесты.Авиасообщение России с Тунисом на данный момент не восстановлено. Кроме того, по цветовой эпидемиологической градации, применяемой местными властями, наша страна находится в "красной" категории. Это означает, что россияне лишены права въезда в это арабское государство.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
тунис (страна)
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, тунис (страна), белоруссия
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, сообщает
TourDom.ru.
"Вчера наступил новый год по мусульманскому календарю, и приезд туристов – это настоящий новогодний подарок! Мы все так ждали этого дня, верили в то, что летний сезон-2020 будет, и вот он стартовал", – рассказала генеральный представитель Международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе Алла Филимонова.
По ее словам, самолет, который прилетел утром, был заполнен на 100 процентов, на нем прибыли 190 гостей.
Она пояснила, что рейсы в Энфиду и Монастир будут выполняться из нескольких городов Белоруссии. Жителям этой страны с 15 августа для прибытия не нужны даже ПЦР-тесты.
Авиасообщение России с Тунисом на данный момент не восстановлено. Кроме того, по цветовой эпидемиологической градации, применяемой местными властями, наша страна находится в "красной" категории. Это означает, что россияне лишены права въезда в это арабское государство.