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Туризм
https://ria.ru/20200821/tualety-1576057618.html
В японских парках установили туалеты с прозрачными стенками
В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, сообщает Upi. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T01:01
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туризм
туризм
новости - туризм
япония
токио
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. </strong>В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/18/Toilets-with-transparent-walls-installed-in-two-Tokyo-parks/1661597773782/" target="_blank">сообщает</a> Upi.Есть мужской, женский и общие туалеты. Суть замысла в том, чтобы человек мог заранее понять, свободна ли уборная, и насколько там чисто. При срабатывании замка, стены автоматически становятся матовыми. Ночью кабинки служат еще и разноцветным освещением для парка.Создатели новинки предупреждают, что очень важно не забывать закрывать дверь на замок. Так как изнутри стекло остается прозрачным, человек не может понять видно его или нет.
https://ria.ru/20200728/1575000054.html
япония
токио
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туризм, новости - туризм, япония, токио

В японских парках установили туалеты с прозрачными стенками

01:01 21.08.2020
713
© Фото : The Nippon Foundation / Satoshi NagareОбщественный туалет с прозрачными внешними стенами в парке Токио, Япония
Общественный туалет с прозрачными внешними стенами в парке Токио, Япония
© Фото : The Nippon Foundation / Satoshi Nagare
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, сообщает Upi.
Есть мужской, женский и общие туалеты. Суть замысла в том, чтобы человек мог заранее понять, свободна ли уборная, и насколько там чисто. При срабатывании замка, стены автоматически становятся матовыми. Ночью кабинки служат еще и разноцветным освещением для парка.
Создатели новинки предупреждают, что очень важно не забывать закрывать дверь на замок. Так как изнутри стекло остается прозрачным, человек не может понять видно его или нет.
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