https://ria.ru/20200821/tualety-1576057618.html

В японских парках установили туалеты с прозрачными стенками

В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, сообщает Upi. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T01:01

2020-08-21T01:01

2020-08-21T01:01

туризм

туризм

новости - туризм

япония

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575994972_0:51:975:599_1400x0_80_0_0_8f4060e3693899bd39120e5f5554ee2c.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. </strong>В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/18/Toilets-with-transparent-walls-installed-in-two-Tokyo-parks/1661597773782/" target="_blank">сообщает</a> Upi.Есть мужской, женский и общие туалеты. Суть замысла в том, чтобы человек мог заранее понять, свободна ли уборная, и насколько там чисто. При срабатывании замка, стены автоматически становятся матовыми. Ночью кабинки служат еще и разноцветным освещением для парка.Создатели новинки предупреждают, что очень важно не забывать закрывать дверь на замок. Так как изнутри стекло остается прозрачным, человек не может понять видно его или нет.

https://ria.ru/20200728/1575000054.html

япония

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, япония, токио