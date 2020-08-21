https://ria.ru/20200821/tualety-1576057618.html
В японских парках установили туалеты с прозрачными стенками
В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, сообщает Upi. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T01:01
2020-08-21T01:01
2020-08-21T01:01
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. </strong>В двух парках Токио установили туалеты с прозрачными стенами, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/18/Toilets-with-transparent-walls-installed-in-two-Tokyo-parks/1661597773782/" target="_blank">сообщает</a> Upi.Есть мужской, женский и общие туалеты. Суть замысла в том, чтобы человек мог заранее понять, свободна ли уборная, и насколько там чисто. При срабатывании замка, стены автоматически становятся матовыми. Ночью кабинки служат еще и разноцветным освещением для парка.Создатели новинки предупреждают, что очень важно не забывать закрывать дверь на замок. Так как изнутри стекло остается прозрачным, человек не может понять видно его или нет.
https://ria.ru/20200728/1575000054.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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