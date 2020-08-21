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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/tserkov-1576098823.html
Белорусская церковь опубликовала документ по теме участия в протестах
Священнослужители не должны принимать участия в массовых политических акциях в Белоруссии, при этом Церковь категорически осуждает любые формы насилия,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:31
2020-08-21T15:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Священнослужители не должны принимать участия в массовых политических акциях в Белоруссии, при этом Церковь категорически осуждает любые формы насилия, говорится в <a href="http://church.by/news/ob-uchastii-verujushih-v-obshestvenno-politicheskoj-zhizni" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявлении</a> Белорусской православной церкви на ее официальном сайте."Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей. Православная церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы", - говорится в опубликованном разъяснении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.В нем отмечается, что Церковь категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости в стране. "Исполняя заповедь Спасителя о миротворчестве (Мф. 5:9), Церковь призывает к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию", - говорится в заявлении.При этом в БПЦ призвали верующих и всех, кому не безразлично будущее Белоруссии и ее народа, присоединиться к общей церковной молитве, отметив, что "сегодня этот призыв является главным воззванием нашей Церкви"."Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - отмечается в тексте обращения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200817/1575877541.html
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новости - религия и мировоззрение, белоруссия

Белорусская церковь опубликовала документ по теме участия в протестах

15:31 21.08.2020 (обновлено: 15:32 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Священнослужители не должны принимать участия в массовых политических акциях в Белоруссии, при этом Церковь категорически осуждает любые формы насилия, говорится в заявлении Белорусской православной церкви на ее официальном сайте.
"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей. Православная церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы", - говорится в опубликованном разъяснении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.
Всесвятский храм в Минске
17 августа, 10:47Религия и мировоззрение
Белорусская церковь осудила насилие и задержания во время протестов
В нем отмечается, что Церковь категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости в стране. "Исполняя заповедь Спасителя о миротворчестве (Мф. 5:9), Церковь призывает к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию", - говорится в заявлении.
При этом в БПЦ призвали верующих и всех, кому не безразлично будущее Белоруссии и ее народа, присоединиться к общей церковной молитве, отметив, что "сегодня этот призыв является главным воззванием нашей Церкви".
"Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - отмечается в тексте обращения.
Исповедь в православном храме
16 августа, 13:39
Остановитесь. Синод БПЦ призвал прекратить противостояние в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссия
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