https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085931.html

Цепкало не исключил "венесуэльского сценария" в Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать Светлану Тихановскую главой... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:06

2020-08-21T12:06

2020-08-21T12:06

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

николас мадуро

венесуэла

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576024472_0:49:3072:1777_1400x0_80_0_0_cdb7f2300cedcf762b530e4b17f53aad.jpg

<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> главой государства, не исключил в этом случае "венесуэльского сценария" по двоевластию.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская."Мы как раз и пытаемся убедить мировое сообщество, продолжаем это делать, что ее (Тихановскую - ред.) надо признать несмотря ни на что. Что ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, эта ситуация для Белоруссии будет, возможно, по-другому сценарию разворачиваться. Но такой прецедент был создан", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции.На ней же он признал, что белорусской оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Тихановской избранным президентом."Это сделать в принципе возможно. Даже несмотря на то, что Светлана пока на такой шаг не решилась", - добавил Цепкало.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html

https://ria.ru/20200819/1575962435.html

Ярослав Погодин Для них с Тихановской идеальный сценарий безбедного существования )) ...душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин 47

Damir Aliev что Цепкало что Тихановская - предатели своей страны и ее интересов. 19

7

венесуэла

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, николас мадуро, венесуэла, белоруссия, в мире