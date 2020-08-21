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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085931.html
Цепкало не исключил "венесуэльского сценария" в Белоруссии
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать Светлану Тихановскую главой... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:06
2020-08-21T12:06
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
николас мадуро
венесуэла
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> главой государства, не исключил в этом случае "венесуэльского сценария" по двоевластию.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская."Мы как раз и пытаемся убедить мировое сообщество, продолжаем это делать, что ее (Тихановскую - ред.) надо признать несмотря ни на что. Что ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, эта ситуация для Белоруссии будет, возможно, по-другому сценарию разворачиваться. Но такой прецедент был создан", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции.На ней же он признал, что белорусской оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Тихановской избранным президентом."Это сделать в принципе возможно. Даже несмотря на то, что Светлана пока на такой шаг не решилась", - добавил Цепкало.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html
https://ria.ru/20200819/1575962435.html
Для них с Тихановской идеальный сценарий безбедного существования )) ...душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин
47
что Цепкало что Тихановская - предатели своей страны и ее интересов.
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валерий цепкало, светлана тихановская, николас мадуро, венесуэла, белоруссия, в мире

Цепкало не исключил "венесуэльского сценария" в Белоруссии

12:06 21.08.2020
4169
© REUTERS / Kacper PempelВалерий Цепкало в Варшаве
Валерий Цепкало в Варшаве
© REUTERS / Kacper Pempel
Валерий Цепкало в Варшаве. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать Светлану Тихановскую главой государства, не исключил в этом случае "венесуэльского сценария" по двоевластию.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
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"Мы как раз и пытаемся убедить мировое сообщество, продолжаем это делать, что ее (Тихановскую - ред.) надо признать несмотря ни на что. Что ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, эта ситуация для Белоруссии будет, возможно, по-другому сценарию разворачиваться. Но такой прецедент был создан", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции.
На ней же он признал, что белорусской оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Тихановской избранным президентом.
"Это сделать в принципе возможно. Даже несмотря на то, что Светлана пока на такой шаг не решилась", - добавил Цепкало.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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528201983
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяНиколас МадуроВенесуэлаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Для них с Тихановской идеальный сценарий безбедного существования )) ...душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом к сожалению здесь, в Цюрихе в гостинице. В.И. Ленин
21 августа, 12:11
Ярослав Погодин
36100010
что Цепкало что Тихановская - предатели своей страны и ее интересов.
21 августа, 12:32
Damir Aliev
1800010
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