https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085108.html
Цепкало заявил, что оппозиция хорошо относится к нынешнему флагу страны
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция выходит на протесты с бело-красными флагами, но при этом относится нормально к... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:52
2020-08-21T11:52
2020-08-21T11:52
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что оппозиция выходит на протесты с бело-красными флагами, но при этом относится нормально к нынешнему флагу страны, по его словам, никто запрещать его не хочет."Мы выходим с белорусскими национальными флагами, но мы не отрицаем и те флаги, которые у нас существовали в советский период и были несколько модернизированы Лукашенко. Мы не выступаем за то, чтобы запрещать или преследовать эти символы Белоруссии", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции в формате онлайн.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Сергей Смирнов
Да враньё это всё со стороны Цепкалы, там в оппозиции сплошь отъявленные русофобы которых запад 10 лет отбирал и готовил. Если дорвуться до власти первое что сделают, - погонят русских из Белоруссии и запретят русский язык, а через пару лет устроят войну Белоруссии и России с целью насаждения ненависти к России среди населения.
23
Mikhail Lavrentyev
Классика. "Сейчас обещайте им всё. А вешать будем потом."
22
4
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире