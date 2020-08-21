https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576082404.html
Цепкало призвал сохранить "прекрасные отношения" с Россией
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что Минск должен сохранить прекрасные отношения с Россией после смены действующей власти в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:17
2020-08-21T11:17
2020-08-21T13:42
протесты в белоруссии
валерий цепкало
россия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что Минск должен сохранить прекрасные отношения с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a> после смены действующей власти в республике, РФ остается главным партнером Белоруссии."Но все-таки надо понимать, что Запад, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> являются источником инвестиций, новых знаний, и нам необходимо развивать с ними отношения, не вступая в Европейский союз", - заявил он.Цепкало также выразил сожаление, что российское политическое руководство не сохранило нейтралитет по отношению к итогам выборов президента республики."Мы начали работать с российского рынка, я имею в виду информационный рынок, на российский рынок мы сконцентрировали особое внимание, и какое-то время нам даже удавалось, что со стороны российского политического руководства был нейтралитет в отношении событий, которые происходили (в Белоруссии). К сожалению, вы знаете, что не удалось. Российское политическое руководство поздравило Лукашенко с победой (на выборах) одним из первых", - сказал Цепкало.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html
epsilon
Беда РФ, что они создают нездоровую обстановку в Европе. Живут прошлым и до сих пор считают, что мир разделен и нужно выбирать кого-то одного. Убогое советское мышление. ЕС Беларусь не шантажирует ничем, в отличие от РФ.
30
Ольга Занкова
беда белорусов в том, что они больны болезнью "хочу попу поместить на два стула". и с теми мы дружить будем исторически, но с другими тоже, поскольку оне покруче - оне нам ИНВЕСТИЦИИ принесут...
24
11
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, россия, евросоюз, белоруссия, в мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
заявил, что Минск должен сохранить прекрасные отношения с Россией
после смены действующей власти в республике, РФ остается главным партнером Белоруссии.
"Мы считаем, что нам надо оставить все хорошее в отношениях, которые у нас есть с Россией. С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути, Россия наш самый главный партнер и в области политики, и в области экономики, и в области социальных отношений. У нас прекрасные есть пакеты сотрудничества", - сказал Цепкало в ходе онлайн пресс-конференции.
"Но все-таки надо понимать, что Запад, страны Евросоюза
являются источником инвестиций, новых знаний, и нам необходимо развивать с ними отношения, не вступая в Европейский союз", - заявил он.
Цепкало также выразил сожаление, что российское политическое руководство не сохранило нейтралитет по отношению к итогам выборов президента республики.
"Мы начали работать с российского рынка, я имею в виду информационный рынок, на российский рынок мы сконцентрировали особое внимание, и какое-то время нам даже удавалось, что со стороны российского политического руководства был нейтралитет в отношении событий, которые происходили (в Белоруссии). К сожалению, вы знаете, что не удалось. Российское политическое руководство поздравило Лукашенко с победой (на выборах) одним из первых", - сказал Цепкало.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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