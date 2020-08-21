https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576082404.html

Цепкало призвал сохранить "прекрасные отношения" с Россией

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что Минск должен сохранить прекрасные отношения с Россией после смены действующей власти в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:17

2020-08-21T11:17

2020-08-21T13:42

протесты в белоруссии

валерий цепкало

россия

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что Минск должен сохранить прекрасные отношения с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a> после смены действующей власти в республике, РФ остается главным партнером Белоруссии."Но все-таки надо понимать, что Запад, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> являются источником инвестиций, новых знаний, и нам необходимо развивать с ними отношения, не вступая в Европейский союз", - заявил он.Цепкало также выразил сожаление, что российское политическое руководство не сохранило нейтралитет по отношению к итогам выборов президента республики."Мы начали работать с российского рынка, я имею в виду информационный рынок, на российский рынок мы сконцентрировали особое внимание, и какое-то время нам даже удавалось, что со стороны российского политического руководства был нейтралитет в отношении событий, которые происходили (в Белоруссии). К сожалению, вы знаете, что не удалось. Российское политическое руководство поздравило Лукашенко с победой (на выборах) одним из первых", - сказал Цепкало.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html

epsilon Беда РФ, что они создают нездоровую обстановку в Европе. Живут прошлым и до сих пор считают, что мир разделен и нужно выбирать кого-то одного. Убогое советское мышление. ЕС Беларусь не шантажирует ничем, в отличие от РФ. 30

Ольга Занкова беда белорусов в том, что они больны болезнью "хочу попу поместить на два стула". и с теми мы дружить будем исторически, но с другими тоже, поскольку оне покруче - оне нам ИНВЕСТИЦИИ принесут... 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, россия, евросоюз, белоруссия, в мире