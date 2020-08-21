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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tsep-1576114527.html
В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния"
В Минске началась акция "Цепь покаяния", участники которой выстраиваются цепочкой через весь город. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T21:00
2020-08-21T21:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> началась акция "Цепь покаяния", участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.Как сообщает <a href="https://sputnik.by/society/20200821/1045524140/Minchane-vystroilis-v-tsep-pokayaniya.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, "Цепь покаяния" задумывалась как акция верующих всех конфессий, которые выступают против насилия. У многих протестующих с собой молитвенные книги, иконы и кресты.Полиция не препятствует проведению акции.Массовые протесты начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Белоруссию "против России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Когда батька уже этих сдвинутых пересажает
197
Дичь какая то! На исповедь пришли! Упокояться же их души в Польше и Литве. По дальше от Белоруссии.
152
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Оппозиционеры в Минске выстроились в живую цепь
Сторонники оппозиции начинаются выстраиваться в Минске в цепь, которая, по задумке, должна пройти от урочища Куропаты до центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния"

21:00 21.08.2020 (обновлено: 21:07 21.08.2020)
12759
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Минске началась акция "Цепь покаяния", участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.
Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
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Как сообщает Sputnik Беларусь, "Цепь покаяния" задумывалась как акция верующих всех конфессий, которые выступают против насилия. У многих протестующих с собой молитвенные книги, иконы и кресты.
Полиция не препятствует проведению акции.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.
Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Белоруссию "против России".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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Обсудить 110
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда батька уже этих сдвинутых пересажает
21 августа, 21:07
Дмитрий Зубок
120400257
Дичь какая то! На исповедь пришли! Упокояться же их души в Польше и Литве. По дальше от Белоруссии.
21 августа, 21:14
Александр Невский
122100326
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