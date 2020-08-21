https://ria.ru/20200821/tsep-1576114527.html

В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния"

В Минске началась акция "Цепь покаяния", участники которой выстраиваются цепочкой через весь город. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T21:00

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протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> началась акция "Цепь покаяния", участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.Как сообщает <a href="https://sputnik.by/society/20200821/1045524140/Minchane-vystroilis-v-tsep-pokayaniya.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, "Цепь покаяния" задумывалась как акция верующих всех конфессий, которые выступают против насилия. У многих протестующих с собой молитвенные книги, иконы и кресты.Полиция не препятствует проведению акции.Массовые протесты начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Белоруссию "против России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Дмитрий Зубок Когда батька уже этих сдвинутых пересажает 197

Александр Невский Дичь какая то! На исповедь пришли! Упокояться же их души в Польше и Литве. По дальше от Белоруссии. 152

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оппозиционеры в Минске выстроились в живую цепь Сторонники оппозиции начинаются выстраиваться в Минске в цепь, которая, по задумке, должна пройти от урочища Куропаты до центра изоляции правонарушителей на Окрестина. 2020-08-21T21:00 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире