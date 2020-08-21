https://ria.ru/20200821/tsarnaev-1576072600.html

Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева, передает агентство... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T04:02

2020-08-21T04:02

2020-08-21T15:14

уильям барр

джохар царнаев

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста <a href="http://ria.ru/person_Dzhokhar_Carnaev/" target="_blank" data-auto="true">Джохара Царнаева</a>, передает агентство <a href="https://apnews.com/11612d9f1bcc4048706f1608c82a8e79" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a>.Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В конце июля Апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.Ранее о намерении федеральных властей пересмотреть отмену смертного приговора заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. "Мы сделаем все, что будет необходимо. Мы дойдем до Верховного суда и продолжим добиваться смертной казни", — сказал Барр в интервью агентству.После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии Апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575254160.html

Мамин- Сибиряк Здесь все верно, он террорист. А вот наши, в свое время доморощенные бандиты, те были "повстанцами" и заботливо теми же американцами прикармливались и оберегались. И в Сирии тоже повстанцы, хоть и головы режут направо и налево почем зря, но таки - борцы за свободу против тирании.... А потом эти "исключительные" читают нам нотации и учат жить. 84

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям барр, джохар царнаев, сша, в мире