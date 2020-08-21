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Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева, передает агентство... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:02
2020-08-21T15:14
уильям барр
джохар царнаев
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста <a href="http://ria.ru/person_Dzhokhar_Carnaev/" target="_blank" data-auto="true">Джохара Царнаева</a>, передает агентство <a href="https://apnews.com/11612d9f1bcc4048706f1608c82a8e79" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a>.Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В конце июля Апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.Ранее о намерении федеральных властей пересмотреть отмену смертного приговора заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. "Мы сделаем все, что будет необходимо. Мы дойдем до Верховного суда и продолжим добиваться смертной казни", — сказал Барр в интервью агентству.После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии Апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575254160.html
Здесь все верно, он террорист. А вот наши, в свое время доморощенные бандиты, те были "повстанцами" и заботливо теми же американцами прикармливались и оберегались. И в Сирии тоже повстанцы, хоть и головы режут направо и налево почем зря, но таки - борцы за свободу против тирании.... А потом эти "исключительные" читают нам нотации и учат жить.
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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уильям барр, джохар царнаев, сша, в мире

Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева

04:02 21.08.2020 (обновлено: 15:14 21.08.2020)
46077
© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр
Генеральный прокурор США Уильям Барр
© AP Photo / Patrick Semansky
Генеральный прокурор США Уильям Барр. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В конце июля Апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.
Ранее о намерении федеральных властей пересмотреть отмену смертного приговора заявил президент Дональд Трамп. "Мы сделаем все, что будет необходимо. Мы дойдем до Верховного суда и продолжим добиваться смертной казни", — сказал Барр в интервью агентству.
После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии Апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.
Взрыв на линии финиша Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года
1 августа, 13:40
Он же виновен! Выжившая в теракте в Бостоне ужаснулась судом по Царнаеву
168851510
Уильям БаррДжохар ЦарнаевСШАВ мире
Популярные комментарии
Здесь все верно, он террорист. А вот наши, в свое время доморощенные бандиты, те были "повстанцами" и заботливо теми же американцами прикармливались и оберегались. И в Сирии тоже повстанцы, хоть и головы режут направо и налево почем зря, но таки - борцы за свободу против тирании.... А потом эти "исключительные" читают нам нотации и учат жить.
21 августа, 06:21
МСМамин- Сибиряк
7810005
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