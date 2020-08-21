https://ria.ru/20200821/tramp-1576072802.html

Трамп увидел на съезде демократов "много ненависти"

Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел на съезде демократов "много ненависти". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T04:48

2020-08-21T04:48

2020-08-21T04:48

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что увидел на съезде демократов "много ненависти".В эфире <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a> Трампа спросили, смотрел ли он съезд по телевизору."Я смотрел не все, но кое-что. Много ненависти!" - ответил Трамп.Трамп дает интервью Fox News параллельно с ключевой трансляцией съезда демократов, в ходе которой <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен официально принять выдвижение в президенты от Демократической партии. Это не первый случай, когда Трамп стремится перехватить инициативу у Байдена в эфире телевидения. Ранее в четверг Трамп выступил в Скрантоне, штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a>, где Байден провел свои детские годы, и резко раскритиковал выдвиженца демократов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575866694.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире