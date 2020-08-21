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Трамп увидел на съезде демократов "много ненависти"
Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел на съезде демократов "много ненависти". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:48
2020-08-21T04:48
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что увидел на съезде демократов "много ненависти".В эфире <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a> Трампа спросили, смотрел ли он съезд по телевизору."Я смотрел не все, но кое-что. Много ненависти!" - ответил Трамп.Трамп дает интервью Fox News параллельно с ключевой трансляцией съезда демократов, в ходе которой <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен официально принять выдвижение в президенты от Демократической партии. Это не первый случай, когда Трамп стремится перехватить инициативу у Байдена в эфире телевидения. Ранее в четверг Трамп выступил в Скрантоне, штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a>, где Байден провел свои детские годы, и резко раскритиковал выдвиженца демократов.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп увидел на съезде демократов "много ненависти"

04:48 21.08.2020
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© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Matt York
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел на съезде демократов "много ненависти".
В эфире Fox News Трампа спросили, смотрел ли он съезд по телевизору.
"Я смотрел не все, но кое-что. Много ненависти!" - ответил Трамп.
Трамп дает интервью Fox News параллельно с ключевой трансляцией съезда демократов, в ходе которой Джо Байден должен официально принять выдвижение в президенты от Демократической партии. Это не первый случай, когда Трамп стремится перехватить инициативу у Байдена в эфире телевидения. Ранее в четверг Трамп выступил в Скрантоне, штат Пенсильвания, где Байден провел свои детские годы, и резко раскритиковал выдвиженца демократов.
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