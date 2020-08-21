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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:35
2020-08-21T23:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов."Нет, я не планирую сама (выдвигаться на пост)", - сказала она в интервью телеканалу <a href="https://belsat.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Белсат"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576077107.html
Наигрались? Первый уровень не прошла. Иди котлеты жарь...
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Да ну, жидковатые какие-то революционеры...
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белоруссия
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

23:35 21.08.2020 (обновлено: 23:49 21.08.2020)
16565
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.
"Нет, я не планирую сама (выдвигаться на пост)", - сказала она в интервью телеканалу "Белсат".
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Продолжайте бастовать. Тихановская обратилась к белорусским рабочим
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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5013274314
Обсудить 14
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Наигрались? Первый уровень не прошла. Иди котлеты жарь...
21 августа, 23:38
ВМВиталий Мальков
69600014
Да ну, жидковатые какие-то революционеры...
21 августа, 23:42
rralf4002
1970001
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