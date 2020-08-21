https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html

Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:35

2020-08-21T23:35

2020-08-21T23:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов."Нет, я не планирую сама (выдвигаться на пост)", - сказала она в интервью телеканалу <a href="https://belsat.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Белсат"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576077107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире