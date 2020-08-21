https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576106871.html
Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
Юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в пятницу подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:56
2020-08-21T17:56
2020-08-21T17:56
протесты в белоруссии
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> в пятницу подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными, сообщил журналистам адвокат Максим Знак"Жалоба подана, будет решаться вопрос о принятии жалобы в ближайшие три дня", - сказал Знак. По его словам, защита приложила "часть доказательств, оставшиеся принесём в суд .Он уточнил, что, помимо жалобы, юристы предоставили суду приложения, в которых содержатся подтверждения заявленных нарушений.Ранее баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/" target="_blank" data-auto="true">Анна Канопацкая</a> заявила РИА Новости, что обжаловала в Верховном суде республики постановление ЦИК, которым ей было отказано в удовлетворении жалобы по итогам выборов.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская.После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html
https://ria.ru/20200821/1576082373.html
midas67
Из Белоруссии хотят сделать вторую Венесуэлу,ну думаю этот трюк с батькой Лукашенко не пройдёт.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 21 авг - РИА Новости.
Юристы баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской
в пятницу подали в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными, сообщил журналистам адвокат Максим Знак
"Жалоба подана, будет решаться вопрос о принятии жалобы в ближайшие три дня", - сказал Знак. По его словам, защита приложила "часть доказательств, оставшиеся принесём в суд .
Он уточнил, что, помимо жалобы, юристы предоставили суду приложения, в которых содержатся подтверждения заявленных нарушений.
"Верховный суд изучает все те доказательства, которые посчитает относимыми к делу... в папках, которые переданы суду, есть подписи людей, которые подтверждают, что они голосовали за Тихановскую, сведения наблюдателей по нарушениям, другие доказательства, показания членов избирательных комиссий, все возможные доказательства по недействительности выборов", - уточнил адвокат.
Ранее баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая
заявила РИА Новости, что обжаловала в Верховном суде республики постановление ЦИК, которым ей было отказано в удовлетворении жалобы по итогам выборов.
Президентские выборы прошли в Белоруссии
9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко
- по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.