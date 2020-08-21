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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576089803.html
Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию
Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на президентских выборах в Белоруссии и затем выехавшая в целях безопасности в Литву, заявила, что вернется на Родину,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:02
2020-08-21T13:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, баллотировавшаяся на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и затем выехавшая в целях безопасности в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, заявила, что вернется на Родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html
Кто сбежал однажды, тот сбежит и дважды ! ПыСы. Да и вообще пофигу на неё, условия она диктует.
68
Ой, Светочка, чует моё сердце, - дорога отрезана навсегда.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

13:02 21.08.2020
20092
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
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Светлана Тихановская. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости. Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на президентских выборах в Белоруссии и затем выехавшая в целях безопасности в Литву, заявила, что вернется на Родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

"Я безумно люблю свою Родину, и я очень хочу туда вернуться, и я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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1433021090
Обсудить 32
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто сбежал однажды, тот сбежит и дважды ! ПыСы. Да и вообще пофигу на неё, условия она диктует.
21 августа, 13:30
AKAlex K
5820107
Ой, Светочка, чует моё сердце, - дорога отрезана навсегда.
21 августа, 13:18
Natalia Bikowa
32200104
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