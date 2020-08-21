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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html
Тихановская выступила за расширение забастовок
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать забастовки. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:30
2020-08-21T12:45
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> продолжать забастовки.Тихановская назвала целью акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В то же время власти оценивают масштаб забастовок как незначительный.По словам премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Так, на Белорусской атомной электростанции все сотрудники продолжают работу. В свою очередь, Белорусский металлургический завод (БМЗ) временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200820/1576046906.html
Вперёд, домохозяйка, вперёд ! Не сдавайся. У неё нет опыта ни в управлении, ни в политике, ни в финансовом секторе. Но она же обычная домохозяйка в Литве. Она знает что лучше для страны. Уууууссск.
607
Правильно, лишь бы не работали. Надо разрушить экономику, а потом просить помощи у МВФ)))
605
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская выступила за расширение забастовок

08:30 21.08.2020 (обновлено: 12:45 21.08.2020)
50957
© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать забастовки.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий, вы — символ новой, свободной Белоруссии. <...> Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки".

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
участница президентских выборов в Белоруссии
Тихановская назвала целью акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В то же время власти оценивают масштаб забастовок как незначительный.
По словам премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Так, на Белорусской атомной электростанции все сотрудники продолжают работу. В свою очередь, Белорусский металлургический завод (БМЗ) временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоБеларуськалийАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вперёд, домохозяйка, вперёд ! Не сдавайся. У неё нет опыта ни в управлении, ни в политике, ни в финансовом секторе. Но она же обычная домохозяйка в Литве. Она знает что лучше для страны. Уууууссск.
21 августа, 08:33
Валар Дахаэрис
49556112241
Правильно, лишь бы не работали. Надо разрушить экономику, а потом просить помощи у МВФ)))
21 августа, 08:32
big_medved
52037010335
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