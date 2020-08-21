https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html

Тихановская выступила за расширение забастовок

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать забастовки. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:30

2020-08-21T08:30

2020-08-21T12:45

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> продолжать забастовки.Тихановская назвала целью акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В то же время власти оценивают масштаб забастовок как незначительный.По словам премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Так, на Белорусской атомной электростанции все сотрудники продолжают работу. В свою очередь, Белорусский металлургический завод (БМЗ) временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200820/1576046906.html

Валар Дахаэрис Вперёд, домохозяйка, вперёд ! Не сдавайся. У неё нет опыта ни в управлении, ни в политике, ни в финансовом секторе. Но она же обычная домохозяйка в Литве. Она знает что лучше для страны. Уууууссск. 607

big_medved Правильно, лишь бы не работали. Надо разрушить экономику, а потом просить помощи у МВФ))) 605

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире