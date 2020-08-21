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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/testirovanie-1576076644.html
В России провели более 33,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 33,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:49
2020-08-21T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Более 33,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222 тысячи человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 33,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 222 304 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 304 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 33,8 миллиона тестов на COVID-19

09:49 21.08.2020
912
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 33,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 33,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 222 304 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 304 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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