https://ria.ru/20200821/tank-1576097167.html
В России начались госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1"
В России стартовали госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:03
2020-08-21T15:03
2020-08-21T15:48
новое оружие россии
россия
высокоточные комплексы
ростех
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В России стартовали госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank">"Ростех"</a>.Запланированы испытания на море и на высокогорье, а также в разных климатических зонах, в том числе при температурах от минус 40 до плюс 40. По результатам тестов специалисты утвердят конструкторскую документацию на новый танк с присвоением литеры "О1", что позволит приступить к его серийному выпуску.По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Artjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Артякова</a>, аналогов машине в мире нет, что придает ей высокий экспортный потенциал.Технические характеристики"Спрут-СДМ1" — модернизация противотанковой пушки "Спрут-СД", которую провели "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/">Высокоточные комплексы</a>" (входят в "Ростех").Техника стала подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на <a href="http://ria.ru/product_BMD-4M/" target="_blank" data-auto="true">БМД-4М</a> и <a href="http://ria.ru/product_BMP_3/" target="_blank" data-auto="true">БМП-3</a>. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, а боевую мощь усилили за счет новой цифровой системы управления огнем.В итоге "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние до 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа <a href="http://ria.ru/product_T_80/" target="_blank" data-auto="true">Т-80</a>, <a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М.
https://ria.ru/20200731/1575195371.html
https://ria.ru/20180830/1527462277.html
Арсений Новиков
В каком положении? В России по многим направления, гораздо лучше чем во многих странах. Не говоря уже о твоей Украине.
85
Anonim Anonimych
Единственный в мире? А ПТ-76? "Шеридан"? Тип 63? Изучать историю надо сначала.
61
41
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, высокоточные комплексы, ростех, безопасность
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
В России стартовали госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"
.
"В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны", — уточняется в релизе.
Запланированы испытания на море и на высокогорье, а также в разных климатических зонах, в том числе при температурах от минус 40 до плюс 40.
По результатам тестов специалисты утвердят конструкторскую документацию на новый танк с присвоением литеры "О1", что позволит приступить к его серийному выпуску.
По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова
, аналогов машине в мире нет, что придает ей высокий экспортный потенциал.
Технические характеристики
"Спрут-СДМ1" — модернизация противотанковой пушки "Спрут-СД", которую провели "Высокоточные комплексы
" (входят в "Ростех").
Техника стала подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М
и БМП-3
.
Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, а боевую мощь усилили за счет новой цифровой системы управления огнем.
В итоге "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние до 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.
По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80
, Т-90
, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М.