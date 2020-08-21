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https://ria.ru/20200821/sud-1576084625.html
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев заявили отвод судье Елене Абрамовой, обвинив ее в ангажированности, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:45
2020-08-21T14:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> и его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявили отвод судье <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елене Абрамовой</a>, обвинив ее в ангажированности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки", а также посоветовал обратиться к уфологам.Пашаев, в свою очередь, воскликнул, что в таком составе суда "работать нереально". Защитник посетовал, что судья дает ход только ходатайствам адвокатов потерпевших, а его — отклоняет."Даже, элементарно, вчера мы вышли отсюда в начале 11-го. Мы всю ночь работали! Что за гонка?" — громко возмущался Пашаев.Защита потерпевших назвала выступления Пашаева и актера "агонией"."Обстоятельств, показывающих, что судья заинтересована, не имеется. На основании изложенного отказать в удовлетворении ходатайства", — констатировала судья.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html
Истерики и мошенники достали уже. Убийцу на нары вместе с адвокатом!!!!
182
пашаеву работать не дают? Так то, что он делает работой называется? Сначала бы по-русски разговаривать научился
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

11:45 21.08.2020 (обновлено: 14:04 21.08.2020)
27908
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев заявили отвод судье Елене Абрамовой, обвинив ее в ангажированности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я сдерживался во время суда, когда свидетели были слабыми людьми, когда пришли слабые, можно сказать, чудаковатые люди, я имею в виду (эксперта Юрия. — Прим. ред.) Фиалко, над которыми защита просто изгалялась", — заявил Ефремов, отвлекшись от чтения молитвослова.

На одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки", а также посоветовал обратиться к уфологам.
Пашаев, в свою очередь, воскликнул, что в таком составе суда "работать нереально". Защитник посетовал, что судья дает ход только ходатайствам адвокатов потерпевших, а его — отклоняет.
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"Даже, элементарно, вчера мы вышли отсюда в начале 11-го. Мы всю ночь работали! Что за гонка?" — громко возмущался Пашаев.
Защита потерпевших назвала выступления Пашаева и актера "агонией".
"Обстоятельств, показывающих, что судья заинтересована, не имеется. На основании изложенного отказать в удовлетворении ходатайства", — констатировала судья.
Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Истерики и мошенники достали уже. Убийцу на нары вместе с адвокатом!!!!
21 августа, 11:58
Егор Панкратов
17800004
пашаеву работать не дают? Так то, что он делает работой называется? Сначала бы по-русски разговаривать научился
21 августа, 11:48
О Ольга Занкова
13730204
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