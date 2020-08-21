https://ria.ru/20200821/sud-1576084625.html

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев заявили отвод судье Елене Абрамовой, обвинив ее в ангажированности, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:45

2020-08-21T11:45

2020-08-21T14:04

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> и его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявили отвод судье <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елене Абрамовой</a>, обвинив ее в ангажированности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки", а также посоветовал обратиться к уфологам.Пашаев, в свою очередь, воскликнул, что в таком составе суда "работать нереально". Защитник посетовал, что судья дает ход только ходатайствам адвокатов потерпевших, а его — отклоняет."Даже, элементарно, вчера мы вышли отсюда в начале 11-го. Мы всю ночь работали! Что за гонка?" — громко возмущался Пашаев.Защита потерпевших назвала выступления Пашаева и актера "агонией"."Обстоятельств, показывающих, что судья заинтересована, не имеется. На основании изложенного отказать в удовлетворении ходатайства", — констатировала судья.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html

Егор Панкратов Истерики и мошенники достали уже. Убийцу на нары вместе с адвокатом!!!! 182

Ольга Занкова пашаеву работать не дают? Так то, что он делает работой называется? Сначала бы по-русски разговаривать научился 146

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия