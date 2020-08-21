https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html

Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками

США и НАТО в духе холодной войны размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T04:41

2020-08-21T04:41

2020-08-21T15:00

россия

военно-морские силы сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО в духе холодной войны размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато применением ядерного оружия. Такое мнение ветерана <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса приводит <a href="https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8127&context=nwc-review" target="_blank">Naval College Review</a>.Как утверждает Дисмьюкс, российские АПЛ являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания. Следовательно, любая угроза в сторону данных подлодок будет сильно раздражать официальную Москву, а это, в свою очередь, будет провоцировать ядерный конфликт.По мнению Дисмьюкса, ВМС США и их союзникам следует пересмотреть свою стратегию активной борьбы с российскими субмаринами у берегов России. "Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чем-то полностью уверен", — подытожил эксперт.В начале августа в Генштабе заявили, что Россия задействует ядерный потенциал при любой ракетной атаке по своей территории, поскольку в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, говорится в документе "Об основах государственной политики <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в области ядерного сдерживания".

https://ria.ru/20200818/1575955649.html

Негатив Сплошной ! Хоть кто-то по ту сторону имеет здравый ум. Жаль, что такие люди всегда бывшие, с приставкой "экс"... 178

Илья Аксенов Сейчас наличие высокотехнологичного оружия, систем РЭБ и ЭМИ, вкупе с ядерным оружием сильно изменило психологию, тактику и стратегию войны. Сейчас война пойдет по такому сценарию - взрываются ядерные заряды у берегов Англии и США и война заканчивается - не с кем будет воевать. Всё! 71

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, военно-морские силы сша, сша, в мире