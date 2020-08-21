Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками
04:41 21.08.2020 (обновлено: 15:00 21.08.2020)
48132
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий"
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США и НАТО в духе холодной войны размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато применением ядерного оружия. Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса приводит Naval College Review.
Как утверждает Дисмьюкс, российские АПЛ являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания. Следовательно, любая угроза в сторону данных подлодок будет сильно раздражать официальную Москву, а это, в свою очередь, будет провоцировать ядерный конфликт.
"Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту", — предостерег ветеран ВМС США, подчеркнув, что в такой ситуации "неудача куда предпочтительнее успеха".
По мнению Дисмьюкса, ВМС США и их союзникам следует пересмотреть свою стратегию активной борьбы с российскими субмаринами у берегов России. "Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чем-то полностью уверен", — подытожил эксперт.
18 августа, 19:22Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
В начале августа в Генштабе заявили, что Россия задействует ядерный потенциал при любой ракетной атаке по своей территории, поскольку в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, говорится в документе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".