https://ria.ru/20200821/styuardessa-1576102607.html
Стюардесса назвала худшую сторону своей профессии
Популярная блогерша — стюардесса Кэт Камалани развеяла распространенный миф о своей профессии и назвала самый неприятный аспект работы бортпроводника. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:34
2020-08-21T16:34
2020-08-21T17:04
туризм
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Популярная блогерша — стюардесса Кэт Камалани развеяла распространенный миф о своей профессии и назвала самый неприятный аспект работы бортпроводника. В опубликованном в TikTok <a href="https://www.tiktok.com/foryou?lang=ru#/@katkamalani/video/6860254158197509382" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a> стюардесса рассказала, что ее коллеги не летают постоянно одними и теми же маршрутами и не могут выбирать направления полетов. По словам девушки, в ее профессии важную роль играет должностная иерархия. "Она влияет на все — по каким направлениям мы летаем, как часто, в какое время и на каких самолетах. Так что если у вас недостаточно стажа, то вы не сможете постоянно летать только на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайи</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и Париж", — пояснила Камалани.Она добавила, что стюардессы с низким рангом часто оказываются на "неудобных" рейсах — слишком ранних или поздних, также им достаются смены по выходным и праздникам.
https://ria.ru/20200730/1575171770.html
True Story
Ну, для уставших всегда есть более интересное и удобное место работы, да и навыки нужна все те же - официантка.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире