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https://ria.ru/20200821/stebunov-1576105955.html
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Актер Иван Стебунов прокомментировал показания секретного свидетеля защиты по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. В беседе с газетой "Комсомольская правда"... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:34
2020-08-21T18:27
иван стебунов
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a> прокомментировал показания секретного свидетеля защиты по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. В беседе с газетой "<a href="https://www.kp.ru/daily/217171/4274085/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" он заявил, что готов прийти в суд.Накануне свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника "молодого человека" — брюнета в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". По его словам, мужчине на вид было около 38 лет. При этом Кобец признал, что слеп на один глаз, а в тот вечер употреблял алкоголь. Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a>, в свою очередь, сказал, что за рулем джипа сидел "известный, непростой человек". Под это описание подходит Иван Стебунов. Актеру 38 лет, он брюнет, а на видео с места происшествия, куда он приехал после аварии, видно, что на нем был болоньевый жилет. "Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать", — сказал Стебунов. Он добавил, что его пока не зовут на допросы и судебные заседания. Актер считает, что следствию виднее, нужно ли его опрашивать. "Пьяная" авария с актеромРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576103321.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
Судью жалко.
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иван стебунов, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова

17:34 21.08.2020 (обновлено: 18:27 21.08.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Актер Иван Стебунов прокомментировал показания секретного свидетеля защиты по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. В беседе с газетой "Комсомольская правда" он заявил, что готов прийти в суд.
Накануне свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника "молодого человека" — брюнета в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". По его словам, мужчине на вид было около 38 лет. При этом Кобец признал, что слеп на один глаз, а в тот вечер употреблял алкоголь. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, сказал, что за рулем джипа сидел "известный, непростой человек".
Под это описание подходит Иван Стебунов. Актеру 38 лет, он брюнет, а на видео с места происшествия, куда он приехал после аварии, видно, что на нем был болоньевый жилет.
"Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать", — сказал Стебунов.
Он добавил, что его пока не зовут на допросы и судебные заседания. Актер считает, что следствию виднее, нужно ли его опрашивать.
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"Пьяная" авария с актером

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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1255865418
Обсудить 13
Иван СтебуновЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Судью жалко.
21 августа, 18:57
elya.velichutina
1001000
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