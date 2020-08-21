Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСпорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Компания "Газпром" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 мест. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда "Тулица".
"Всего по программе "Газпром – детям" в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, 2 ФОКа с плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец. Тысячи мальчишек и девчонок занимаются спортом на этих площадках. Новые, современные объекты – это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта", - сказал на церемонии, посвященной началу строительства, губернатор региона Алексей Дюмин.
Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа вместе с главой региона осмотрели прибывшие в Тулу помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матыцин.
В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.