https://ria.ru/20200821/sportkompleks-1576111918.html

Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле

Компания "Газпром" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:40

2020-08-21T19:40

2020-08-21T19:40

тульская область

тульская область

спорт

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<strong>ТУЛА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Компания "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>. В здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 мест. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда "Тулица".Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа вместе с главой региона осмотрели прибывшие в Тулу помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a>, министр спорта РФ Олег Матыцин. В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.

https://ria.ru/20200605/1572544366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, спорт