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Тульская область
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Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
Компания "Газпром" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:40
2020-08-21T19:40
тульская область
тульская область
спорт
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<strong>ТУЛА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Компания "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>. В здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 мест. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда "Тулица".Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа вместе с главой региона осмотрели прибывшие в Тулу помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a>, министр спорта РФ Олег Матыцин. В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.
https://ria.ru/20200605/1572544366.html
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тульская область, спорт

Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле

19:40 21.08.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСпорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Компания "Газпром" построит в Туле физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В здании комплекса будут размещены универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 мест. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда "Тулица".
"Всего по программе "Газпром – детям" в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, 2 ФОКа с плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец. Тысячи мальчишек и девчонок занимаются спортом на этих площадках. Новые, современные объекты – это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта", - сказал на церемонии, посвященной началу строительства, губернатор региона Алексей Дюмин.
Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа вместе с главой региона осмотрели прибывшие в Тулу помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матыцин.
В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.
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