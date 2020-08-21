https://ria.ru/20200821/soveduschaya-1576116093.html

Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей

Зрители раскритиковали решение телеканала "Пятница" сделать Юлию Коваль соведущей в новом сезоне шоу "Орел и решка". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:34

2020-08-21T22:34

2020-08-21T22:35

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

пятница! (телеканал)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Зрители раскритиковали решение телеканала <a href="https://ria.ru/organization_2ae22833b61276f233e5c28ce56af364/" target="_blank">"Пятница"</a> сделать Юлию Коваль соведущей в новом сезоне шоу "Орел и решка".Ранее в Instagram передачи появилось сообщение о том, что девушка будет вести передачу вместе с <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Ивлеевой</a>."Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!" — говорится в посте.Пользователей соцсети не устроил такой тандем. Некоторые из них отметили, что не смотрели прошлый сезон именно потому, что в нем принимала участие Коваль."Придется пропустить и этот сезон", — признался vivivi737."Или просто перематывать моменты с Коваль", — ответила ivleevasoul."Коваль как китайская копия Насти", — считает s.dascha_."Разочарование года", — написала ar_sharafutdinova."А более неинтересную ведущую не могли пригласить?" — спросил sasha.karpov."Вы там какие-то странные. Врагам на зло оставили Коваль. Но вы не учли то, что враги Коваль это и есть обычные зрители", — говорится в комментарии postnikov197.

https://ria.ru/20200625/1573486143.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес, пятница! (телеканал), общество