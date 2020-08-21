Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/soveduschaya-1576116093.html
Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей
Зрители раскритиковали решение телеканала "Пятница" сделать Юлию Коваль соведущей в новом сезоне шоу "Орел и решка". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:34
2020-08-21T22:35
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
пятница! (телеканал)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576115842_0:125:476:393_1400x0_80_0_0_56e2bc7eb40d661aa85724992dd78d64.png
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Зрители раскритиковали решение телеканала <a href="https://ria.ru/organization_2ae22833b61276f233e5c28ce56af364/" target="_blank">"Пятница"</a> сделать Юлию Коваль соведущей в новом сезоне шоу "Орел и решка".Ранее в Instagram передачи появилось сообщение о том, что девушка будет вести передачу вместе с <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Ивлеевой</a>."Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!" — говорится в посте.Пользователей соцсети не устроил такой тандем. Некоторые из них отметили, что не смотрели прошлый сезон именно потому, что в нем принимала участие Коваль."Придется пропустить и этот сезон", — признался vivivi737."Или просто перематывать моменты с Коваль", — ответила ivleevasoul."Коваль как китайская копия Насти", — считает s.dascha_."Разочарование года", — написала ar_sharafutdinova."А более неинтересную ведущую не могли пригласить?" — спросил sasha.karpov."Вы там какие-то странные. Врагам на зло оставили Коваль. Но вы не учли то, что враги Коваль это и есть обычные зрители", — говорится в комментарии postnikov197.
https://ria.ru/20200625/1573486143.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576115842_0:80:476:437_1400x0_80_0_0_efdee2a157dd58c5ff2d99707b433e20.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ивлеева, шоу-бизнес, пятница! (телеканал), общество

Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей

22:34 21.08.2020 (обновлено: 22:35 21.08.2020)
2124
© Фото : аккаунт koval_now в InstagramАнастасия Ивлеева и Юлия Коваль
Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль
© Фото : аккаунт koval_now в Instagram
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Зрители раскритиковали решение телеканала "Пятница" сделать Юлию Коваль соведущей в новом сезоне шоу "Орел и решка".
Ранее в Instagram передачи появилось сообщение о том, что девушка будет вести передачу вместе с Анастасией Ивлеевой.
"Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!" — говорится в посте.
Пользователей соцсети не устроил такой тандем. Некоторые из них отметили, что не смотрели прошлый сезон именно потому, что в нем принимала участие Коваль.
"Придется пропустить и этот сезон", — признался vivivi737.
"Или просто перематывать моменты с Коваль", — ответила ivleevasoul.
"Коваль как китайская копия Насти", — считает s.dascha_.
"Разочарование года", — написала ar_sharafutdinova.
"А более неинтересную ведущую не могли пригласить?" — спросил sasha.karpov.
"Вы там какие-то странные. Врагам на зло оставили Коваль. Но вы не учли то, что враги Коваль это и есть обычные зрители", — говорится в комментарии postnikov197.
Анастасия Ивлеева
25 июня, 19:49
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
984116
Обсудить 6
Анастасия ИвлееваШоу-бизнесПятница! (телеканал)Общество
Рекомендуем
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Новейший пулемет для Минобороны РФ РПЛ-20
Названы сроки разработки новейшего пулемета РПЛ-20
Логотип ОАО Концерн Калашников
"Калашников" модернизирует ракету "Вихрь-1"
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле
Алексей Навальный
Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до утра
Концерн Калашников открыл первую бренд-зону в Москве
"Калашников" создал паром на воздушной подушке
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Новый автомат Калашникова АК-19
Испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершат до конца года
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Страница TikTok на экране компьютера
В Эстонии TikTok назвали угрозой для безопасности страны
Солдаты спецназа США (зеленые береты)
В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния