https://ria.ru/20200821/sovbez-1576096829.html

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии и итоги своих международных телефонных контактов, а также РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:59

2020-08-21T14:59

2020-08-21T14:59

евросовет

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

сергей иванов (политик)

белоруссия

николай патрушев

политика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и итоги своих международных телефонных контактов, а также результаты российско-американских консультаций по стратегической стабильности, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Белоруссии", - отметил он."Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - добавил Песков.Пресс-секретарь сообщил, что "также в ходе совещания затрагивались итоги недавно завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями".Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил Песков.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.На этой неделе Путин провел телефонные разговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, сергей иванов (политик), белоруссия, николай патрушев, политика