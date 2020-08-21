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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200821/solovki-1576095328.html
Цыбульский: проекты развития Соловков должны сохранять духовное наследие
Создание комфортных условий жизни для населения Соловков и братии монастыря при сохранении духовного наследия архипелага возможно при согласовании проектов на... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:29
2020-08-21T14:29
архангельская область
александр цыбульский
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Создание комфортных условий жизни для населения Соловков и братии монастыря при сохранении духовного наследия архипелага возможно при согласовании проектов на самой ранней стадии планирования всеми участниками создания Стратегии развития Соловков – церковью, государством, авторами проектов, считает врио губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a>.Цыбульский представил ряд потенциальных решения для сохранения уникального наследия Соловков накануне на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага с участием патриарха Кирилла и председателя Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаила Фрадкова.Как сообщили в пресс-службе губернатора Поморья, глава региона, в частности, предложил концепцию обустройства ручья Питьевого, которая позволяет уберечь от разрушения ВПП реконструируемого аэропорта, вблизи которой протекает ручей, а с другой – сохранить объект живой природы, которым пользуются население и гости Соловков, в том числе для крещенских купаний.Кроме того, к октябрю должна быть готова архитектурная концепция самого здания аэропорта, которое должно соответствовать современным стандартам и гармонично вписываться в ландшафт. После получения необходимых согласований планируется представить проект на федеральном уровне для проработки вопроса о включении его в одну из федеральных программ. Стоимость проекта оценивается в 790 миллионов рублей.В пресс-службе добавили, что к сентябрю будет подготовлен проект здания больницы со стационаром на 10 коек. Сейчас устраняются замечания, которые Минкультуры РФ вынесло в части благоустройства прилегающей к зданию территории."Моя задача как руководителя региона – сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации. Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага", – отметил Цыбульский.
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александр цыбульский, общество

Цыбульский: проекты развития Соловков должны сохранять духовное наследие

14:29 21.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкСоловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости. Создание комфортных условий жизни для населения Соловков и братии монастыря при сохранении духовного наследия архипелага возможно при согласовании проектов на самой ранней стадии планирования всеми участниками создания Стратегии развития Соловков – церковью, государством, авторами проектов, считает врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Цыбульский представил ряд потенциальных решения для сохранения уникального наследия Соловков накануне на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага с участием патриарха Кирилла и председателя Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаила Фрадкова.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Поморья, глава региона, в частности, предложил концепцию обустройства ручья Питьевого, которая позволяет уберечь от разрушения ВПП реконструируемого аэропорта, вблизи которой протекает ручей, а с другой – сохранить объект живой природы, которым пользуются население и гости Соловков, в том числе для крещенских купаний.
Кроме того, к октябрю должна быть готова архитектурная концепция самого здания аэропорта, которое должно соответствовать современным стандартам и гармонично вписываться в ландшафт. После получения необходимых согласований планируется представить проект на федеральном уровне для проработки вопроса о включении его в одну из федеральных программ. Стоимость проекта оценивается в 790 миллионов рублей.
6 причин поехать на Соловецкие острова. В монастырь, но не только
27 декабря 2019, 09:45Подкасты - Радио Sputnik
6 причин поехать на Соловецкие острова. В монастырь, и не толькоКогда-то на Соловках жили одни монахи, потом заключенные в лагере особого назначения. Сегодня сюда приезжают по зову души. История Соловецких островов, как и судьбы людей, оказавшихся здесь, менялась вслед за историей нашей страны.
В пресс-службе добавили, что к сентябрю будет подготовлен проект здания больницы со стационаром на 10 коек. Сейчас устраняются замечания, которые Минкультуры РФ вынесло в части благоустройства прилегающей к зданию территории.
"Моя задача как руководителя региона – сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации. Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага", – отметил Цыбульский.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийОбщество
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