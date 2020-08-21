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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/sofiya-1576104485.html
Решения Турции по мечетям - не против христиан, считают в российской умме
Решения властей Турции о возвращении ряду музеев статуса мечетей не направлены против христиан, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:09
2020-08-21T17:09
религия и мировоззрение
религия
дамир мухетдинов
новости - религия и мировоззрение
юнеско
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Решения властей Турции о возвращении ряду музеев статуса мечетей не направлены против христиан, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов.Ранее в пятницу управление по делам религии Турции заявило, что музей, в прошлом монастырь Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв. Монастырь построили в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением."Можно однозначно сказать – это не антихристианский выпад. Понятна эмоциональная реакция православных, но справедливости ради – турецкое руководство никоим образом не дало понять, что идет на этот шаг из антихристианских побуждений, так как в турецком правовом поле этот объект (монастырь Хора – ред.) уже много веков не является храмом или монастырем, а являлся мечетью, а затем музеем", - подчеркнул Мухетдинов.Поэтому, отметил он, разговор о том, что монастырь превращается в мечеть "не имеет никакой юридической почвы"."Меня как гражданина России на сегодняшний день больше беспокоит не превращение в Турции музея в мечеть, а то, что во многих городах России в нарушение наших законов не возвращаются исторические мечети, в запущенном состоянии историческое наследие", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что "оценку событиям (о переводе музеев в мечети – ред.) должны дать, прежде всего, музейное сообщество Турции и Константинопольский патриархат".Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html
https://ria.ru/20200714/1574359686.html
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, в мире

Решения Турции по мечетям - не против христиан, считают в российской умме

17:09 21.08.2020
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© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
© Sputnik / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Артем Буденный. Решения властей Турции о возвращении ряду музеев статуса мечетей не направлены против христиан, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов.
Ранее в пятницу управление по делам религии Турции заявило, что музей, в прошлом монастырь Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв. Монастырь построили в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
Монастырь Хора в Стамбуле
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"Можно однозначно сказать – это не антихристианский выпад. Понятна эмоциональная реакция православных, но справедливости ради – турецкое руководство никоим образом не дало понять, что идет на этот шаг из антихристианских побуждений, так как в турецком правовом поле этот объект (монастырь Хора – ред.) уже много веков не является храмом или монастырем, а являлся мечетью, а затем музеем", - подчеркнул Мухетдинов.
Поэтому, отметил он, разговор о том, что монастырь превращается в мечеть "не имеет никакой юридической почвы".
"Меня как гражданина России на сегодняшний день больше беспокоит не превращение в Турции музея в мечеть, а то, что во многих городах России в нарушение наших законов не возвращаются исторические мечети, в запущенном состоянии историческое наследие", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что "оценку событиям (о переводе музеев в мечети – ред.) должны дать, прежде всего, музейное сообщество Турции и Константинопольский патриархат".
Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.
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Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
8300533
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияВ мире
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