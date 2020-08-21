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https://ria.ru/20200821/sochi-1576078418.html
Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав
2020-08-21T10:31
2020-08-21T10:31
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. ГУМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> начало проверку и установило личности родителей ребенка – это 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку над внучкой."Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка помещена в специальное учреждение, где ей обеспечен необходимый постоянный уход. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.Ход расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" взяты под контроль. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20200820/1576015326.html
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сочи
краснодарский край
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

10:31 21.08.2020
17110
© Фото : оперативная съемкаМужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
© Фото : оперативная съемка
Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. ГУМВД России по Краснодарскому краю начало проверку и установило личности родителей ребенка – это 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку над внучкой.
"Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка помещена в специальное учреждение, где ей обеспечен необходимый постоянный уход. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.
Ход расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" взяты под контроль. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.
Молния
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Генеральная прокуратура РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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