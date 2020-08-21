https://ria.ru/20200821/sochi-1576078418.html

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

2020-08-21T10:31

2020-08-21T10:31

2020-08-21T10:31

генеральная прокуратура рф

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855537_0:0:1414:796_1400x0_80_0_0_3f1ea99146fa7f2883fdcc9bbb08aa79.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. ГУМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> начало проверку и установило личности родителей ребенка – это 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку над внучкой."Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка помещена в специальное учреждение, где ей обеспечен необходимый постоянный уход. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку дедушке и бабушке по линии матери.Ход расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" взяты под контроль. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20200820/1576015326.html

1

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия