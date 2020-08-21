https://ria.ru/20200821/sobaki-1576255053.html

Отпускать собаку с поводка в лесопарках разрешат на специальных площадках

Появляться в лесопарках с собакой без поводка запрещено, а отпускать с него животное можно только на специальных площадках, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:41

2020-08-21T11:41

2020-08-24T17:49

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собаки

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Появляться в лесопарках с <a href="https://ria.ru/keyword_sobaki" target="_blank">собакой</a> без поводка запрещено, а отпускать с него животное можно только на специальных площадках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Главный аксессуар собаковода на ООПТ (Особо охраняемых природных территориях) – это поводок, без него появляться на природной территории запрещено, а отпускать животное с поводка можно только на специальных огороженных собачьих площадках. Дело в том, что нельзя забывать: на особо охраняемых природных территориях растут краснокнижные растения и водятся редкие животные. Многие собаки не прочь порезвиться: потоптаться на первоцветах, раскопать яму, засунуть любопытный нос в чью-то норку или гнездо в траве, погоняться за белками, попробовать на зуб молодое деревце", - говорится в сообщении."Отпустив четвероногого с поводка, хозяин не всегда может уследить за этими "шалостями". В результате жертвами часто становятся мелкие животные, бывают повреждены растения до самых корней", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в людных местах парков рекомендуется надевать на животное еще и намордник. Опытные собаководы рекомендуют на ошейнике написать адрес и телефон хозяина, ведь если собака случайно вырвется и убежит, найти ее в лесу будет не просто. Также специалисты обращают внимание на необходимость убирать за собакой, для этого нужно взять с собой нужные предметы.

https://realty.ria.ru/20200319/1568837427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки