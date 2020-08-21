https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html

США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт

США ставят неприемлемые для России условия, когда говорят о продлении СНВ-3, не нужно строить иллюзий, что их временный отказ от требования включить в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:36

2020-08-21T13:36

2020-08-21T13:36

россия

пир-центр

евгений бужинский

договор снв-3

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ставят неприемлемые для России условия, когда говорят о продлении СНВ-3, не нужно строить иллюзий, что их временный отказ от требования включить в соглашение <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> говорит о смягчении риторики Штатов в этом вопросе, заявил РИА Новости председатель совета <a href="http://ria.ru/organization_PIR-centr/" target="_blank" data-auto="true">ПИР-Центра</a>, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Buzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бужинский</a>.Ранее американские СМИ сообщили, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, подключать <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> предполагается уже после."Мне кажется, что это все на потребу внутренней повестке предвыборной, они какую-то гибкость проявляют. А фактически, я думаю, что никакого продления не будет. Хотелось бы, чтобы это случилось, но я в это не очень верю. Слишком много предварительных условий, которые для нас не очень приемлемы", - сказал Бужинский.Он уточнил, что американцы требуют от РФ включить в новое соглашение все боезаряды, в том числе тактические. При этом вопросы, которые волнуют российскую сторону – противовоздушную оборону и размещение оружия в космосе, обсуждать не хотят.Кроме того, эксперт отметил желание США нарастить количество инспекций и сделать их еще более жесткими и частыми, чем было в рамках действия договора СНВ-1. Бужинский напомнил, что в дальнейших договорах процедуры инспекции упростили, чтобы сделать имплементацию соглашений более дешевой."Мы когда вели переговоры по новому СНВ, одно из условий было, чтобы сделать договор дешевле и проще, потому что инспекции - это очень затратное дело. И специально поэтому и сократили и количество видов инспекций, и их число. Многое было подсокращено в плане упрощения и удешевления имплементации договора. Американцы сейчас хотят все не просто вернуть, а еще больше ужесточить, значительно повысить и количество инспекций, и виды инспекций", - добавил Бужинский.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пир-центр, евгений бужинский, договор снв-3, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире