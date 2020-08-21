Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html
США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт
США ставят неприемлемые для России условия, когда говорят о продлении СНВ-3, не нужно строить иллюзий, что их временный отказ от требования включить в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:36
2020-08-21T13:36
россия
пир-центр
евгений бужинский
договор снв-3
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155853/82/1558538215_0:0:2686:1511_1400x0_80_0_0_8ff10346428e71383d7426e4960455cd.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ставят неприемлемые для России условия, когда говорят о продлении СНВ-3, не нужно строить иллюзий, что их временный отказ от требования включить в соглашение <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> говорит о смягчении риторики Штатов в этом вопросе, заявил РИА Новости председатель совета <a href="http://ria.ru/organization_PIR-centr/" target="_blank" data-auto="true">ПИР-Центра</a>, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Buzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бужинский</a>.Ранее американские СМИ сообщили, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, подключать <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> предполагается уже после."Мне кажется, что это все на потребу внутренней повестке предвыборной, они какую-то гибкость проявляют. А фактически, я думаю, что никакого продления не будет. Хотелось бы, чтобы это случилось, но я в это не очень верю. Слишком много предварительных условий, которые для нас не очень приемлемы", - сказал Бужинский.Он уточнил, что американцы требуют от РФ включить в новое соглашение все боезаряды, в том числе тактические. При этом вопросы, которые волнуют российскую сторону – противовоздушную оборону и размещение оружия в космосе, обсуждать не хотят.Кроме того, эксперт отметил желание США нарастить количество инспекций и сделать их еще более жесткими и частыми, чем было в рамках действия договора СНВ-1. Бужинский напомнил, что в дальнейших договорах процедуры инспекции упростили, чтобы сделать имплементацию соглашений более дешевой."Мы когда вели переговоры по новому СНВ, одно из условий было, чтобы сделать договор дешевле и проще, потому что инспекции - это очень затратное дело. И специально поэтому и сократили и количество видов инспекций, и их число. Многое было подсокращено в плане упрощения и удешевления имплементации договора. Американцы сейчас хотят все не просто вернуть, а еще больше ужесточить, значительно повысить и количество инспекций, и виды инспекций", - добавил Бужинский.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
https://ria.ru/20200818/1575946274.html
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155853/82/1558538215_336:0:2351:1511_1400x0_80_0_0_428eef43cbf8137fbeffe82988bf253c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пир-центр, евгений бужинский, договор снв-3, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт

13:36 21.08.2020
972
© Scott HoweЗапуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты
© Scott Howe
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. США ставят неприемлемые для России условия, когда говорят о продлении СНВ-3, не нужно строить иллюзий, что их временный отказ от требования включить в соглашение Китай говорит о смягчении риторики Штатов в этом вопросе, заявил РИА Новости председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее американские СМИ сообщили, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь Вашингтон не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с Москвой, подключать Пекин предполагается уже после.
"Мне кажется, что это все на потребу внутренней повестке предвыборной, они какую-то гибкость проявляют. А фактически, я думаю, что никакого продления не будет. Хотелось бы, чтобы это случилось, но я в это не очень верю. Слишком много предварительных условий, которые для нас не очень приемлемы", - сказал Бужинский.
Он уточнил, что американцы требуют от РФ включить в новое соглашение все боезаряды, в том числе тактические. При этом вопросы, которые волнуют российскую сторону – противовоздушную оборону и размещение оружия в космосе, обсуждать не хотят.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
18 августа, 08:00
Каким образом Путин может помочь Трампу переизбраться
Кроме того, эксперт отметил желание США нарастить количество инспекций и сделать их еще более жесткими и частыми, чем было в рамках действия договора СНВ-1. Бужинский напомнил, что в дальнейших договорах процедуры инспекции упростили, чтобы сделать имплементацию соглашений более дешевой.
"Мы когда вели переговоры по новому СНВ, одно из условий было, чтобы сделать договор дешевле и проще, потому что инспекции - это очень затратное дело. И специально поэтому и сократили и количество видов инспекций, и их число. Многое было подсокращено в плане упрощения и удешевления имплементации договора. Американцы сейчас хотят все не просто вернуть, а еще больше ужесточить, значительно повысить и количество инспекций, и виды инспекций", - добавил Бужинский.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
18 августа, 16:30
США назвали условия продления СНВ-3
5611214
Обсудить 0
РоссияПИР-центрЕвгений БужинскийДоговор СНВ-3Владимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Алексей Навальный
В Кремле не видят препятствий для лечения Навального за рубежом
Алексей Навальный
Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального
Автомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1
Реаниматологи пытаются вывести Навального из комы
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
Российский корабль назвали самым мощным в мире
Алексей Навальный
Навальному стало плохо после набора самолетом высоты
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
СК Белоруссии предупредил, что блокирующие дорогу автомобили могут изъять
Светлана Тихановская
Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса
Госсекретарь США Майк Помпео
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Экономист назвал признаки "великой революции" в США
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
Цветок в руке военнослужащего на акции протеста в Минск
Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния