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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200821/siriya-1576115002.html
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T21:32
2020-08-21T21:32
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
турция
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий."Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан", - сказал Щербицкий.Он отметил, что боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов водо- и электроснабжения. Последний случай зафиксирован 15 августа в городе Рас-Эль-Айн, где членами группировки "Фиркат Хамза" с целью продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля, а также большое количество труб, используемых для прокладки и ремонта ирригационных систем."Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - добавил Щербицкий.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575964327.html
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, турция, сирия, в мире

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

21:32 21.08.2020
2801
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан", - сказал Щербицкий.
Он отметил, что боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов водо- и электроснабжения. Последний случай зафиксирован 15 августа в городе Рас-Эль-Айн, где членами группировки "Фиркат Хамза" с целью продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля, а также большое количество труб, используемых для прокладки и ремонта ирригационных систем.
"Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - добавил Щербицкий.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 августа, 08:03
СКР: расследование гибели российского генерала в Сирии - дело чести
5600274
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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