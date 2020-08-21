https://ria.ru/20200821/siriya-1576115002.html

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T21:32

2020-08-21T21:32

2020-08-21T21:32

война в сирии

центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

турция

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий."Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан", - сказал Щербицкий.Он отметил, что боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов водо- и электроснабжения. Последний случай зафиксирован 15 августа в городе Рас-Эль-Айн, где членами группировки "Фиркат Хамза" с целью продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля, а также большое количество труб, используемых для прокладки и ремонта ирригационных систем."Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - добавил Щербицкий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575964327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, турция, сирия, в мире