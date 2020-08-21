В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
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© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан", - сказал Щербицкий.
Он отметил, что боевики протурецких группировок расхищают как личное имущество граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудование объектов водо- и электроснабжения. Последний случай зафиксирован 15 августа в городе Рас-Эль-Айн, где членами группировки "Фиркат Хамза" с целью продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля, а также большое количество труб, используемых для прокладки и ремонта ирригационных систем.
"Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - добавил Щербицкий.
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