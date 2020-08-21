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Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
Основным недостатком в мобильных телефонах с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:19
2020-08-21T03:19
телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Основным недостатком в мобильных <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефонах</a> с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200821/831935235.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> технический эксперт АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.По мере накопления ошибок, происходит нарушение в работе телефона, и несмотря на то что телефон показывает, что связь есть – по сути вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не знаете, отмечает Симонов.
https://ria.ru/20200820/1576014304.html
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телефон, технологии

Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами

03:19 21.08.2020
400
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Основным недостатком в мобильных телефонах с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.
"Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому", - объясняет эксперт.
По мере накопления ошибок, происходит нарушение в работе телефона, и несмотря на то что телефон показывает, что связь есть – по сути вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не знаете, отмечает Симонов.
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04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
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