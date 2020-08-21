https://ria.ru/20200821/sim-1576072297.html

Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами

Основным недостатком в мобильных телефонах с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T03:19

2020-08-21T03:19

2020-08-21T03:19

телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Основным недостатком в мобильных <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефонах</a> с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200821/831935235.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> технический эксперт АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.По мере накопления ошибок, происходит нарушение в работе телефона, и несмотря на то что телефон показывает, что связь есть – по сути вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не знаете, отмечает Симонов.

https://ria.ru/20200820/1576014304.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телефон, технологии