https://ria.ru/20200821/shkoly-1576102452.html

В Тюменской области в 2020 году откроют девять новых школ

В Тюменской области в 2020 году введут в эксплуатацию четыре городских и пять сельских школ, в которых будет создано 3372 места для обучения, сообщил губернатор РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:30

2020-08-21T16:30

2020-08-21T16:30

тюменская область

александр моор

тюменская область

общество

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<strong>ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> в 2020 году введут в эксплуатацию четыре городских и пять сельских школ, в которых будет создано 3372 места для обучения, сообщил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на заседании Совета по социальной политике при полпреде президента РФ в УрФО, которое прошло в режиме онлайн.Он добавил, что еще два учебных заведения – школа в микрорайоне Казарово и малокомплектная школа в деревне Епанчина Тобольского района примут первых учеников уже 1 сентября.Моор проинформировал, что в 2020 году проведен капитальный ремонт в 62 образовательных учреждениях, текущий ремонт – в 241 школе. В шести школах продолжаются строительно-монтажные работы – это около 2800 новых мест. Идет подготовка проектной документации для строительства еще 28 школ, в которых смогут учиться десять тысяч детей. Кроме того, в 2020-2021 годах шесть деревянных сельских школ будут заменены модульными зданиями."Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, программа строительства новых школ в Тюменской области остается одной из наших приоритетных задач", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20200821/otdykh-1576097550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область, общество