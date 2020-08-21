https://ria.ru/20200821/shkoly-1576102452.html
В Тюменской области в 2020 году откроют девять новых школ
В Тюменской области в 2020 году введут в эксплуатацию четыре городских и пять сельских школ, в которых будет создано 3372 места для обучения, сообщил губернатор РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:30
2020-08-21T16:30
2020-08-21T16:30
тюменская область
александр моор
тюменская область
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> в 2020 году введут в эксплуатацию четыре городских и пять сельских школ, в которых будет создано 3372 места для обучения, сообщил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на заседании Совета по социальной политике при полпреде президента РФ в УрФО, которое прошло в режиме онлайн.Он добавил, что еще два учебных заведения – школа в микрорайоне Казарово и малокомплектная школа в деревне Епанчина Тобольского района примут первых учеников уже 1 сентября.Моор проинформировал, что в 2020 году проведен капитальный ремонт в 62 образовательных учреждениях, текущий ремонт – в 241 школе. В шести школах продолжаются строительно-монтажные работы – это около 2800 новых мест. Идет подготовка проектной документации для строительства еще 28 школ, в которых смогут учиться десять тысяч детей. Кроме того, в 2020-2021 годах шесть деревянных сельских школ будут заменены модульными зданиями."Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, программа строительства новых школ в Тюменской области остается одной из наших приоритетных задач", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20200821/otdykh-1576097550.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр моор, тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости.
В Тюменской области
в 2020 году введут в эксплуатацию четыре городских и пять сельских школ, в которых будет создано 3372 места для обучения, сообщил губернатор края Александр Моор
на заседании Совета по социальной политике при полпреде президента РФ в УрФО, которое прошло в режиме онлайн.
"В рамках национального проекта "Образование" в соответствии с заключенными соглашениями с Минпросвещения России мы завершаем строительство двух школ: одной – на 1200 мест в Тюмени и школы на 60 мест в селе Горнослинкино Уватского района. Они находятся в высокой степени строительной готовности – 95% и 80%, соответственно, и открытие планируется в октябре текущего года. Еще семь школ строятся за счет средств областного бюджета", - привели в пресс-службе губернатора его слова.
Он добавил, что еще два учебных заведения – школа в микрорайоне Казарово и малокомплектная школа в деревне Епанчина Тобольского района примут первых учеников уже 1 сентября.
Моор проинформировал, что в 2020 году проведен капитальный ремонт в 62 образовательных учреждениях, текущий ремонт – в 241 школе. В шести школах продолжаются строительно-монтажные работы – это около 2800 новых мест. Идет подготовка проектной документации для строительства еще 28 школ, в которых смогут учиться десять тысяч детей. Кроме того, в 2020-2021 годах шесть деревянных сельских школ будут заменены модульными зданиями.
"Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, программа строительства новых школ в Тюменской области остается одной из наших приоритетных задач", - резюмировал губернатор.