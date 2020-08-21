https://ria.ru/20200821/seul-1576080308.html

Ли Сок Пэ: Сеул и Москва обсуждают возобновление авиасообщения

Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ рассказал корреспонденту РИА Новости Анастасии Решетниковой, когда ожидать возобновления авиасообщения между двумя... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:00

2020-08-21T13:00

2020-08-21T13:00

россия

ли сок пэ

южная корея

интервью - авторы

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<em>Посол Южной Кореи в России <a href="https://ria.ru/person_li-sok-pe" target="_blank">Ли Сок Пэ</a> рассказал корреспонденту РИА Новости Анастасии Решетниковой, когда ожидать возобновления авиасообщения между двумя странами, рассчитывают ли в Сеуле на визит российского лидера Владимира Путина в этом году и о том, какую помощь правительство страны готово оказывать соседней КНДР.</em><strong>— Как вы считаете, благодаря чему Южной Корее удается справиться с натиском коронавируса?</strong>— Республика Корея в соответствии с принципами прозрачности, доверия и открытости последовательно проводила противоэпидемическую политику, направленную на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Граждане верили в эту политику правительства и активно участвовали в противоэпидемических мероприятиях. Мы считаем, что благодаря тому, что граждане нашей страны добровольно и дисциплинированно соблюдали правила личной гигиены, профилактики и самоизоляции, мы смогли успешно противостоять кризису, вызванному пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>.В частности, Республика Корея смогла эффективно предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране благодаря так называемой стратегии 3T, которая включает меры по выявлению случаев заражения с помощью массового тестирования (Testing), предотвращение распространения вируса посредством отслеживания контактов инфицированных с другими людьми (Tracing) и лечение заболевших, начиная с ранней стадии их заражения коронавирусной инфекцией (Treatment).Кроме того, наша страна смогла замедлить распространение коронавирусной инфекции благодаря сотрудничеству с гражданами, которые соблюдают социальное дистанцирование, активно используют маски и другие средства защиты и придерживаются режима самоизоляции.По данным на 5 августа, среди 480 тысяч выявлено 748 случаев нарушения режима самоизоляции.<strong>— Есть ли понимание, когда возобновятся полеты между Россией и Республикой Корея? Получало ли посольство указания готовиться к возобновлению выдачи виз российским гражданам? На каких условиях россияне смогут попасть в Южную Корею после возобновления полетов?</strong>— В соответствии с решением российского правительства о прекращении с 27 марта международного авиасообщения все регулярные авиарейсы между Республикой Корея и Россией были приостановлены, и из-за этого не только российские граждане, желающие поехать в Корею, но и корейцы, в том числе бизнесмены и туристы, которые хотели бы приехать в Россию, испытывают немалые трудности и неудобства.Авиационные власти наших стран обсуждают вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения. Поскольку два государства разделяют общее мнение о том, что необходимо устранить неудобства, которые возникли для граждан обеих стран из-за приостановки прямого авиасообщения, и возобновить обмены между двумя странами, мы надеемся, что регулярные полеты будут постепенно возобновлены. Думаю, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Корея и России, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и тенденции повышения спроса на полеты между двумя странами количество рейсов может быть увеличено. Пока точные сроки возобновления регулярных авиарейсов не определены, но между нашими странами проводятся консультации, и мы ожидаем, что этот вопрос будет решен. Надеемся также, что с возобновлением регулярного авиасообщения будет снято ограничение на въезд корейских граждан в Россию.Правительство Республики Корея установило для всех лиц независимо от национальности, прибывших из-за границы, обязательный двухнедельный карантин в своем доме или в специально отведенных помещениях — так называемых обсерваторах. Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в отношении всех граждан, прибывших из-за рубежа, в течении трех дней после их прибытия проводится полное диагностическое тестирование на COVID-19.Республика Корея никогда не ограничивала выдачу виз российским гражданам. Россияне, получившие въездные визы, могут въезжать в нашу страну.<strong>— Возросло ли с началом пандемии коронавируса количество обращений в посольство от южнокорейских граждан? Есть ли заболевшие коронавирусом граждане Южной Кореи в Российской Федерации?</strong>— Защита жизни и безопасности наших граждан, находящихся за рубежом, – это прямая обязанность государства. Консульская помощь посольства и консульства приобретает большее значение особенно в период, когда мир столкнулся с беспрецедентным вызовом, связанным с пандемией болезни, вызванной новым коронавирусом.Наше посольство с целью защиты здоровья и безопасности корейских граждан, находящихся в России, активно предоставляло и продолжает предоставлять консульскую помощь, включая оказание содействия желающим выехать, чтобы они могли благополучно вернуться на родину, а также оперативное предоставление точной информации о мерах российского правительства, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, тем гражданам, которые пожелали остаться в России, и обеспечение этих людей масками (KF94) с высокой степенью защиты от вирусов.В частности, после того как с 27 марта российское правительство полностью приостановило международное авиасообщение, большинство обращений граждан в посольство касались организации авиарейсов для возвращения на родину, в Корею. Наше посольство в сотрудничестве с правительством России, Ассоциацией корейцев, авиакомпанией и другими ведомствами организовало специальные временные рейсы для вывоза наших граждан на родину, и к настоящему времени из Москвы было выполнено шесть вывозных рейсов и из Владивостока — три рейса, благодаря которым 1757 человек смогли вернуться на родину.Перед каждым таким вывозным рейсом посольство направляло в аэропорт группу своих сотрудников для оказания экстренной консульской помощи на месте, включая содействие в оформлении вылета для благополучного возвращения на родину.Кроме того, в целях обеспечения здоровья и безопасности наших граждан и минимизации возможного инфицирования на борту самолета консульский отдел посольства совместно с Ассоциацией корейцев подготовили и обеспечили пассажиров наборами средств защиты от коронавируса, состоящими из масок, санитарных перчаток и антибактериальных влажных салфеток.Вместе с тем для обеспечения безопасности корейских граждан, которые решили не возвращаться в Корею и остаться в России, наше посольство тщательно собирает информацию о различных мерах, которые принимают правительства России и Москвы для предотвращения распространения вируса COVID-19, и незамедлительно информирует наших граждан через веб-сайт посольства и социальные сети.Кроме того, по согласованию с соответствующими организациями и ведомствами правительств наших двух стран и Ассоциацией корейцев были приобретены маски KF94, они привезены из Кореи в Москву и переданы корейским гражданам, находящимся в России, чтобы они также могли пользоваться этими индивидуальными средствами с высокой степенью защиты от коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что они помогут нашим гражданам предотвратить заражение коронавирусом.Среди корейских граждан, находящихся в России, было подтверждено несколько случаев инфицирования коронавирусом. Некоторые заболевшие были госпитализированы и прошли лечение в больнице до полного выздоровления. Хотел бы выразить свое глубокое уважение и искреннюю благодарность российским медицинским работникам, которые, не разделяя заболевших на своих граждан и иностранцев, самоотверженно трудились и отдавали все силы для лечения пациентов, заразившихся опасным вирусом.Однако с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что состояние одного гражданина во время лечения резко ухудшилось, и он скончался. Мы хотели бы выразить самые искренние соболезнования его родным и сказать, что очень сожалеем об этой утрате. Пусть покоится с миром.<strong>— 2020 год – это год культурных обменов между Россией и Республикой Корея. Большая часть мероприятий из-за пандемии коронавируса оказалась свернута. Не планируется ли продлить этот год культурных обменов на следующий 2021 год?</strong>— Во время государственного визита президента Мун Чжэ Ина в Россию в июне 2018 года президенты наших двух стран в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между Республики Корея и Российской Федерацией объявили 2020 год Годом взаимных обменов.Два государства в соответствии с указами президентов обеих стран сформировали организационные комитеты по подготовке перекрестного Года взаимных обменов под председательством вице-премьеров и разработали широкомасштабный план проведения более 300 юбилейных мероприятий, включающий проекты во всех областях, включая экономику, культуру и молодежные обмены.Но, к сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции проведение юбилейных торжеств с присутствием участников, то есть в режиме офлайн, стало затруднительным, и оказалась неизбежной также корректировка графика соответствующих важных дипломатических мероприятий.Вследствие этого в начале июня состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Корея Чон Се Гюна и председателя российского правительства Михаила Мишустина, в ходе которого была достигнута договоренность о переносе мероприятий перекрестного Года корейско-российских взаимных обменов на следующий год.В настоящее время Корейский культурный центр в России уже проводит в режиме онлайн некоторые юбилейные мероприятия, такие как конкурс работ в виде фотографий и видеоконтента, посвященных Корее, онлайн-показ корейских фильмов, онлайн-трансляции программ с участием деятелей культуры и искусства. В зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса в Республике Корея и в России мы планируем либо провести во второй половине этого года как можно больше важных мероприятий, либо перенести их на следующий год.Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией, мы планируем вместе с российским правительством приложить все усилия, чтобы можно было еще больше расширить двусторонние обмены и углубить взаимопонимание между народами наших стран.<strong>— Ранее сообщалось, что корейское правительство надеется, что визит президента России Владимира Путина в Южную Корею состоится в этом году. Ведутся ли консультации по поводу визита? Может ли визит состояться до конца года? Планируется ли обмен визитами на уровне министров иностранных дел?</strong>— Республика Корея и Россия в духе стратегического партнерства прилагают усилия для развития взаимовыгодных и ориентированных на будущее двусторонних отношений и стремятся проводить встречи и обмены на высшем и высоком уровнях на регулярной основе.Сразу же после того, как в мае 2017 года правительство президента Мун Чжэ Ина приступило к работе, была поставлена цель добиться существенного прорыва в продвижении корейско-российских отношений. В течение последних трех лет главы двух государств провели пять встреч на высшем уровне, чтобы активизировать развитие двусторонних отношений стратегического партнерства.В июне 2018 года во время государственного визита в Россию президент Мун Чжэ Ин пригласил президента Владимира Путина посетить Республику Корея. В июне 2019 года во время корейско-российской встречи на высшем уровне, которая состоялась на полях саммита "Группы двадцати" в городе Осака, президент Владимир Путин сказал, что со всем вниманием рассмотрит вопрос о визите в Республику Корея.Республика Корея надеется, что визит президента Путина в нашу страну состоится в течение этого года, и по дипломатическим каналам наши государства ведут тесные консультации по вопросу организации этого визита.Мы предполагаем, что конкретные сроки визита будут определены с учетом развития санитарно-эпидемической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, и в зависимости от графика лидеров наших стран.В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией и ожидаем, что визит президента Владимира Путина в нашу страну придаст импульс для подъема корейско-российских отношений на более высокий уровень.После начала деятельности администрации президента Мун Чжэ Ина в 2017 году динамичные обмены между нашими странами осуществляются не только на уровне глав государств. В частности, ежегодно не менее одного раза в год проводятся переговоры также на уровне министров иностранных дел. И мы ожидаем, что по мере стабилизации эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией смогут возобновиться и взаимные визиты руководителей дипломатических ведомств.<strong>— Планирует ли правительство Республики Корея закупать российскую вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в производство?</strong>— Стратегия правительства Республики Корея заключается в поддержке разработки отечественной вакцины и быстрого обеспечения поставок вакцины из-за рубежа, но на данный момент не было принято конкретных решений относительно закупок вакцины, созданной в других странах.В Республике Корея наблюдается небольшое количество новых выявленных случаев заражения COVID-19 и низкий уровень смертности, и уже налажена система как бы "вакцинирования повседневной жизни" путем соблюдения правил гигиены и режима социального дистанцирования, поэтому в отношении обеспечения и разработки вакцины курс правительства направлен на то, чтобы использовать вакцину от COVID-19, безопасность и эффективность которой достаточно проверены и подтверждены.Поскольку в Корее уже есть такая как бы "вакцина для повседневной жизни" благодаря соблюдению правил гигиены и режима социального дистанцирования, мы считаем, что мероприятия по профилактике заражения с помощью этих мер могут быть безопаснее, чем быстрая разработка вакцины.<strong>— Известны ли сроки возобновления безвизового режима между Россией и Южной Кореей?</strong>— В настоящее время действие межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований между Республикой Корея и Россией и введении безвизового режима временно приостановлено. Мы предполагаем, что по мере стабилизации в наших двух странах санитарно-эпидемической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, вопрос о возобновлении действия безвизового режима будет пересмотрен. Конкретные сроки того, когда безвизовый режим снова вступит в силу, предсказать трудно.<strong>— Как Республика Корея и Россия взаимодействуют в рамках международного проекта строительства демонстрационного реактора ИТЭР?</strong>— Республика Корея и Российская Федерация вместе принимают участие в проекте "Международный экспериментальный термоядерный реактор" (ИТЭР), который реализуется совместно семью сторонами (США, Россия, ЕС, Япония, Китай, Республика Корея — с июня 2003 года, Индия) и предусматривает строительство и эксплуатацию сверхпроводящего экспериментального термоядерного реактора, чтобы продемонстрировать возможность практического использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.В соответствии с Соглашением о создании ИТЭР Совет ИТЭР и проектные группы каждой из семи сторон-участниц вместе продвигают проект. Структура проекта предполагает, что на каждую из шести сторон, за исключением ЕС, приходится одинаковая доля в натуральной и денежной форме (45,46% приходится на ЕС и 9,09% вносят каждая из остальных шести участниц). Республика Корея и Российская Федерация помимо ежегодной выплаты фиксированного взноса до определенного срока производят и поставляют определенные для каждой страны компоненты (оборудование, детали и так далее).<strong>— Взаимодействуют ли Сеул с КНДР по сбежавшему на Север человеку, у которого было подозрение на коронавирус? Планирует ли Республика Корея оказывать активную помощь КНДР в связи с усилением в этой стране мер по борьбе с возможностью распространения коронавирусной инфекции?</strong>— Правительство Республики Корея проводит консультации с южнокорейскими неправительственными организациями и основными международными организациями по вопросам оказания такой помощи и готовит различные проекты сотрудничества, всесторонне учитывая различные тенденции.Мы планируем поощрять и поддерживать участие в этой деятельности различных субъектов, таких как группы экспертов негосударственных и общественных организаций по вопросам охраны здоровья, климата и окружающей среды и местные органы власти, чтобы не ограничиваться разовой поддержкой на уровне правительства.Что касается усиления противоэпидемических мер, принятых в КНДР в связи с возможностью распространения коронавирусной инфекции, мы внимательно следим за ситуацией, осознавая всю ее серьезность. Мы обеспокоены возможностью ухудшения состояния здоровья жителей Северной Кореи и возникновением трудностей в их повседневной жизни, и хотели бы передать им слова утешения и поддержки.Мы готовы сотрудничать всегда, когда есть возможность для нашего взаимодействия, и не только в Кэсоне, но и в любом другом районе Северной Кореи.Правительство Республики Корея 6 августа приняло решение о выделении 10 миллионов долларов на программу по поддержке северокорейских детей и женщин, которую осуществляет Всемирная продовольственная программа ООН.В дальнейшем мы намерены твердо придерживаться принципа, согласно которому гуманитарное сотрудничество будет продолжаться независимо от политической и военной ситуации, и своевременно оказывать необходимую поддержку.Вместе с тем в последнее время возникло беспокойство не только в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, но также есть опасения по поводу возникновения жертв и ущерба, причиненного наводнениями, вызванными беспрецедентными в Северной Корее проливными дождями, и в случае необходимости мы планируем оказать помощь.

https://ria.ru/20200812/1575655849.html

https://ria.ru/20200731/1575205625.html

https://ria.ru/20200816/1575862146.html

https://ria.ru/20200804/1575345860.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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