https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html

Орландо Блум раскрыл подробности сериала "Властелин колец"

Английский актер Орлнадо Блум в беседе с журналистом из издания Collider раскрыл некоторые подробности предстоящего сериала студии Amazon "Властелин колец". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T01:32

2020-08-21T01:32

2020-08-21T01:32

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

орландо блум

джефф безос

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новая зеландия

культура

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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Английский актер Орлнадо Блум в беседе с журналистом из издания Collider раскрыл некоторые подробности предстоящего сериала студии Amazon "Властелин колец". И хотя он не задействован в этом проекте, исполнитель роли Леголаса в трилогиях Питера Джексона о "Властелине колец" и "Хоббите", основанных на произведениях Дж. Р. Р. Толкина, рассказал, что ему удалось узнать о шоу от одного из продюсеров.По словам актера, в остальные подробности он не захотел вникать, чтобы сохранить интригу, а также почеркнул, шоураннеры наверняка найдут, чем удивить зрителей, так как генеральный директор Amazon Джефф Безос — "большой поклонник" мира фэнтези. По информации RadioTimes, студия Amazon <a href="https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2020-08-19/lord-of-the-rings-series-orlando-bloom/" target="_blank">приобрела</a> права на производство как минимум пяти сезонов сериала "Властелин колец" еще в ноябре 2017-го года. Съемки начались только в начале этого года в Новой Зеландии, а в марте работа были приостановлена из-за пандемии коронавируса. В июле <a href="https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-television-series-cowboy-bebop-allowed-begin-production-new-zealand-1234698111/" target="_blank">стало известно</a> о том, что кинопроизводство планируют возобновить в ближайшее время.

https://ria.ru/20200712/1574181829.html

новая зеландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, орландо блум , джефф безос, питер джексон, новая зеландия