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https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html
Орландо Блум раскрыл подробности сериала "Властелин колец"
Английский актер Орлнадо Блум в беседе с журналистом из издания Collider раскрыл некоторые подробности предстоящего сериала студии Amazon "Властелин колец". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T01:32
2020-08-21T01:32
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
орландо блум
джефф безос
питер джексон
новая зеландия
культура
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Английский актер Орлнадо Блум в беседе с журналистом из издания Collider раскрыл некоторые подробности предстоящего сериала студии Amazon "Властелин колец". И хотя он не задействован в этом проекте, исполнитель роли Леголаса в трилогиях Питера Джексона о "Властелине колец" и "Хоббите", основанных на произведениях Дж. Р. Р. Толкина, рассказал, что ему удалось узнать о шоу от одного из продюсеров.По словам актера, в остальные подробности он не захотел вникать, чтобы сохранить интригу, а также почеркнул, шоураннеры наверняка найдут, чем удивить зрителей, так как генеральный директор Amazon Джефф Безос — "большой поклонник" мира фэнтези. По информации RadioTimes, студия Amazon <a href="https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2020-08-19/lord-of-the-rings-series-orlando-bloom/" target="_blank">приобрела</a> права на производство как минимум пяти сезонов сериала "Властелин колец" еще в ноябре 2017-го года. Съемки начались только в начале этого года в Новой Зеландии, а в марте работа были приостановлена из-за пандемии коронавируса. В июле <a href="https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-television-series-cowboy-bebop-allowed-begin-production-new-zealand-1234698111/" target="_blank">стало известно</a> о том, что кинопроизводство планируют возобновить в ближайшее время.
https://ria.ru/20200712/1574181829.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, орландо блум , джефф безос, питер джексон, новая зеландия

Орландо Блум раскрыл подробности сериала "Властелин колец"

01:32 21.08.2020
117
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Английский актер Орлнадо Блум в беседе с журналистом из издания Collider раскрыл некоторые подробности предстоящего сериала студии Amazon "Властелин колец".
И хотя он не задействован в этом проекте, исполнитель роли Леголаса в трилогиях Питера Джексона о "Властелине колец" и "Хоббите", основанных на произведениях Дж. Р. Р. Толкина, рассказал, что ему удалось узнать о шоу от одного из продюсеров.

"Это будет не ремейк. Эта история не основана на Братстве или чем-то подобном. Поэтому, думаю, сериал получится действительно очень интересным", — прокомментировал Блум.

По словам актера, в остальные подробности он не захотел вникать, чтобы сохранить интригу, а также почеркнул, шоураннеры наверняка найдут, чем удивить зрителей, так как генеральный директор Amazon Джефф Безос — "большой поклонник" мира фэнтези.

"Им определеннно пришлось заплатить немалую сумму, чтобы получить права на этот проект. Поэтому несомненно, у них есть много разного материала", — добавил Орландо Блум.

По информации RadioTimes, студия Amazon приобрела права на производство как минимум пяти сезонов сериала "Властелин колец" еще в ноябре 2017-го года. Съемки начались только в начале этого года в Новой Зеландии, а в марте работа были приостановлена из-за пандемии коронавируса.
В июле стало известно о том, что кинопроизводство планируют возобновить в ближайшее время.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыОрландо БлумДжефф БезосПитер ДжексонНовая Зеландия
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