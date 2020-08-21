https://ria.ru/20200821/serbiya-1576089570.html

Вучич назвал обвинения в адрес сербских военных ложью

Обвинения военных Сербии, распространенные в некоторых СМИ, в якобы участии в подавлении протестов в Белоруссии, являются злонамеренной ложью, заявил президент... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:00

2020-08-21T13:00

2020-08-21T13:00

протесты в белоруссии

александр вучич

сербия

белоруссия

белград (город)

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости.</strong> Обвинения военных <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, распространенные в некоторых СМИ, в якобы участии в подавлении протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, являются злонамеренной ложью, заявил президент Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a>.Вучич с командованием вооруженных сил в пятницу проводит смотр вооружений на военном аэродроме Батайница под <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белградом</a>."Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербия якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты. Это идет от некоторых политиков, не могу сказать антисербской ориентации, но известных тем, что всегда против своей страны, попытались это использовать", - заявил Вучич журналистам."Вы знаете, что мы каждый год отправляем наших военных на соревнования (Международные армейские игры в России и Белоруссии). Речь идет о девяти снайперах, которые участвуют в соревнованиях и возвращаются в страну 6 сентября", - подчеркнул сербский президент.По его словам на распространенных в некоторых СМИ фотографиях снят командир подразделения, который вышел из расположения в сопровождении белорусского коллеги чтобы купить фрукты для сослуживцев.

https://ria.ru/20200815/1575836526.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

сербия

белоруссия

белград (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, сербия, белоруссия, белград (город), в мире