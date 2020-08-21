https://ria.ru/20200821/selfi-1576096290.html

В Омске селфи с ножом у горла спасло женщину от бывшего мужа

Спецназ Росгвардии освободил женщину в Омске, которую насильно удерживал бывший муж, угрожавший ей ножом, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:50

2020-08-21T14:50

2020-08-21T14:50

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Спецназ <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> освободил женщину в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, которую насильно удерживал бывший муж, угрожавший ей ножом, сообщается на сайте ведомства."В ночь на 21 августа в правоохранительные органы поступила информация, что в жилом доме по улице 22 Апреля гражданин, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире женщину. В результате комплекса мероприятий 52-летняя гражданка была освобождена, а злоумышленник задержан сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Омской области", - говорится в релизе.Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он приехал в гости к бывшей супруге, напился, вел себя агрессивно и стал угрожать женщине ножом."Хозяйке квартиры удалось сделать свою фотографию с приставленным ножом и отправить свекрови, которая сообщила о происшествии в правоохранительные органы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200817/1575870537.html

москва

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, омск, происшествия