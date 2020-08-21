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https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html
Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и банкоматах
Сбербанк устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:01
2020-08-21T13:02
россия
сбербанк россии
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в "Сбербанк онлайн", а также проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", - сообщили в банке.Ранее в пятницу в колл-центре банка сообщили, что некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, клиенты банка около 12.00 мск начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения - число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы с входом в систему.
https://realty.ria.ru/20200715/1574381609.html
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россия
РИА Новости
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60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и банкоматах

13:01 21.08.2020 (обновлено: 13:02 21.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка
Логотип на главном здании Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип на главном здании Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбербанк устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в "Сбербанк онлайн", а также проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", - сообщили в банке.
Денежные купюры
15 июля, 13:19
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Ранее в пятницу в колл-центре банка сообщили, что некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, клиенты банка около 12.00 мск начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения - число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы с входом в систему.
311001
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
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