https://ria.ru/20200821/sberbank-1576089755.html

Сбербанк устранил сбой в мобильном приложении и банкоматах

Сбербанк устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:01

2020-08-21T13:01

2020-08-21T13:02

россия

сбербанк россии

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в "Сбербанк онлайн", а также проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", - сообщили в банке.Ранее в пятницу в колл-центре банка сообщили, что некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, клиенты банка около 12.00 мск начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения - число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы с входом в систему.

https://realty.ria.ru/20200715/1574381609.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, экономика