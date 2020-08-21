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https://ria.ru/20200821/sberbank-1576087069.html
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Некоторые клиенты Сбербанка в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в кол-центре РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:23
2020-08-21T16:14
сбербанк россии
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Некоторые клиенты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в кол-центре банка."В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений", — сообщил сотрудник кол-центра.По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения — число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.
https://ria.ru/20200602/1572322924.html
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РИА Новости
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Новости
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сбербанк россии, технологии, общество

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

12:23 21.08.2020 (обновлено: 16:14 21.08.2020)
15347
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в кол-центре банка.
"В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений", — сообщил сотрудник кол-центра.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения — число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.
Логотип на главном здании Сбербанка
2 июня, 03:11
Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
95754816
Обсудить 1
Сбербанк РоссииТехнологииОбщество
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