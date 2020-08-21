https://ria.ru/20200821/sberbank-1576087069.html

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

Некоторые клиенты Сбербанка в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в кол-центре РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:23

2020-08-21T12:23

2020-08-21T16:14

сбербанк россии

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Некоторые клиенты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в кол-центре банка."В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений", — сообщил сотрудник кол-центра.По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения — число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.

https://ria.ru/20200602/1572322924.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, общество