https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:40

2020-08-21T00:40

2020-08-21T00:40

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

евросоюз

иран

сша

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого механизма, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Ранее сообщалось, что госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> письмо о неисполнении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.В этой связи он отметил, что США не могут рассматриваться как государство-участник СВПД для того, чтобы инициировать процедуру восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200821/iran-1576071534.html

https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html

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иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, евросоюз, иран, сша, в мире