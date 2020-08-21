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В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:40
2020-08-21T00:40
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
евросоюз
иран
сша
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого механизма, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Ранее сообщалось, что госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> письмо о неисполнении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.В этой связи он отметил, что США не могут рассматриваться как государство-участник СВПД для того, чтобы инициировать процедуру восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/iran-1576071534.html
https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html
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иран
сша
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жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, евросоюз, иран, сша, в мире

В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана

00:40 21.08.2020
1189
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого механизма, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН письмо о неисполнении Ираном обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.
"Как я неоднократно говорил, США в одностороннем порядке прекратили участвовать в СВПД в соответствии с меморандумом от 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях", - написал Боррель в Twitter.
В этой связи он отметил, что США не могут рассматриваться как государство-участник СВПД для того, чтобы инициировать процедуру восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН.
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"Как координатор совместной комиссии СВПД, я продолжу делать все возможное для того, чтобы гарантировать сохранение СВПД и его соблюдение всеми сторонами", - заявил глава дипломатии ЕС.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоЕвросоюзИранСШАВ мире
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