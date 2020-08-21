В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), поэтому не могут требовать восстановления санкций в рамках этого механизма, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН письмо о неисполнении Ираном обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.
"Как я неоднократно говорил, США в одностороннем порядке прекратили участвовать в СВПД в соответствии с меморандумом от 8 мая 2018 года и не принимали участие в связанных с этим мероприятиях", - написал Боррель в Twitter.
В этой связи он отметил, что США не могут рассматриваться как государство-участник СВПД для того, чтобы инициировать процедуру восстановления санкций в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН.
"Как координатор совместной комиссии СВПД, я продолжу делать все возможное для того, чтобы гарантировать сохранение СВПД и его соблюдение всеми сторонами", - заявил глава дипломатии ЕС.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.