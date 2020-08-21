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Нелюбовный треугольник. Где место России в холодной войне Китая и США
Китайско-американское противостояние вошло в острую стадию, речь идет о новой холодной войне, даже возникают опасения горячего конфликта. Это открывает перед... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T08:00
россия
торговая война
майк помпео
ямал спг
сила сибири (газопровод)
дональд трамп
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> Китайско-американское противостояние вошло в острую стадию, речь идет о новой холодной войне, даже возникают опасения горячего конфликта. Это открывает перед Россией пространство для геополитического маневра. Как американский фактор влияет на взаимодействие Москвы с Пекином, разбиралось РИА Новости.Социалист в рыночной шкуреВ США с конца 1970-х надеялись, что Китай, начавший рыночные реформы, постепенно изменит и политическую систему, взяв за образец демократию западного типа. Однако этого не произошло.Спустя десятилетия американский истеблишмент осознал, что никакой либерализации и демократизации от КНР ждать не стоит.Двусторонние отношения катастрофически испортились. Не проходит и дня, чтобы в Вашингтоне не прозвучало критическое заявление в адрес Пекина, не ввели новые санкции против китайских чиновников, не закрыли или не запретили деятельность компаний и организаций КНР.В Пекине говорят об односторонней эскалации. Там уверены: ответственность за межгосударственный кризис целиком лежит на США. Стоит американцам одуматься и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, все нормализуется. Однако в Вашингтоне, несмотря на различия во взглядах демократов и республиканцев на то, как именно сдерживать Китай, сложился консенсус: пути назад нет и прежнего взаимопонимания уже никогда не будет.В поисках соратниковИ в этом стремительном пике обе стороны стремятся получить внешнюю поддержку. Конечно, большинству стран Восточного полушария оказаться перед выбором между США и КНР не хотелось бы ни при каких условиях. И хотя в последние четыре года Дональд Трамп наломал немало дров как в Азии, так и в Европе, у Вашингтона все же есть давние и верные партнеры. Китаю таких явно не хватает.Возникает треугольник Китай — Россия — США. Вашингтон пытается втянуть Москву в "антикитайскую коалицию" — Трамп предлагает если не вернуть формат "Большой восьмерки", то хотя бы пригласить крупнейшего китайского соседа вместе с Южной Кореей и Индией на саммит G7. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Кремлю этот альянс выгоден, поскольку в силу "естественных обстоятельств" — каких именно, глава Госдепа не уточнил — КНР угрожает России.Вероятность того, что Москва согласится на "приставной стул" за столом того, кто вводит санкции и считает Россию государством-ревизионистом наравне с КНДР, Ираном и Китаем, не слишком высока. И все же Москва может выиграть от противостояния, ведь американский фактор влияет и на взаимодействие с Пекином.Дружба не противУхудшение американо-китайских отношений не означает, что наладятся связи Москвы с Вашингтоном. А вот новые возможности — впрочем, как и риски — для развития контактов с КНР создает.Россия и Китай в сложной международной обстановке традиционно действуют слаженно — и уже не одно десятилетие. В Совбезе ООН Москва и Пекин торпедируют американские инициативы и практически всегда голосуют солидарно. Вместе ратуют за переход к многополярной модели."Главное, что сейчас происходит в мире, — это усиливающееся противостояние модели глобализма, так называемого Pax Americana, — указывает в беседе с РИА Новости Сергей Санакоев, глава Российско-китайского аналитического центра. — Многие страны, в том числе Россия и Китай — а это более половины человечества, не хотят так жить, им нужен более стабильный многополярный мир с конкуренцией валют, технологий, идеологий".Это не означает, что кто-то объединяется против США, уточняет эксперт. "Естественно, мы никогда не будем с Китаем дружить против кого-то. Такого уровня стратегического партнерства мы достигли, потому что мы соседи с протяженной границей и нам необходимы добрососедские отношения", — подчеркивает он.Необъявленные союзникиВажен американский фактор и в военном сотрудничестве. Эксперты <a href="https://carnegie.ru/commentary/80096" target="_blank">говорят</a> о "необъявленном" оборонном союзе России и Китая, потому что формально никаких взаимных обязательств нет.В 1997 году страны договорились сократить военное присутствие в стокилометровой полосе по обе стороны границы. Совместные учения проходят уже давно. В середине нулевых их квалифицировали как антитеррористические, однако постепенно они принимали все более высокотехнологичный и продвинутый характер, отмечает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ."Очевидно, речь идет об обмене опытом и повышении оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США. Но есть и другие факторы. Например, обеспокоенность стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать транспарентность и взаимное доверие в сфере обороны", — указывает он.Благодаря учениям, обменам делегациями Россия и Китай получают много полезной информации. "В отличие от американского, наше Минобороны не публикует своих оценок китайской военной мощи, но, безусловно, гораздо более осведомлено в данном вопросе. Это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, на что способны китайцы", — добавляет эксперт.Место пусто не бываетИз-за торговой войны с США Пекин разрешил импорт сои из всех российских регионов, потребовав от госкомпаний приостановить закупки у американцев.Однако Россия вряд ли обладает достаточным потенциалом, чтобы занять место США в китайском импорте, говорится в <a href="https://russiancouncil.ru/activity/publications/rossiysko-kitayskiy-dialog-model-2020/" target="_blank">докладе</a> Российского совета по международным делам. В частности, отечественная соя покрывает лишь десять процентов потребностей КНР, причем на Китай приходится 89% российского экспорта этого товара. Но есть и другая продукция, вполне способная конкурировать с американской благодаря низким транспортным издержкам и отсутствию жесткого фитосанитарного регулирования. Например, пшеница и говядина.Другие приоритетные направления — технологии и энергетика, особенно на фоне технологического противостояния Китая и США и опасений по поводу безопасности морских маршрутов. В 2019-м вступил в строй газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Российский сжиженный природный газ проекта "Ямал СПГ" также теперь поступает на китайский рынок."Космос, авиация, IT, независимые облачные технологии, помогающие создать и собственные расчетные платформы на замену SWIFT, — все это мы развиваем. Как говорится, свято место пусто не бывает", — говорит Сергей Санакоев. И уточняет: задача России заключается вовсе не в замещении США на китайском рынке. "Это в принципе невозможно, — поясняет он. — Дело в переходе на новый уровень экономического взаимодействия, предполагающий глубокую интеграцию".Но и риски есть. "Нужно понимать, что Россия имеет дело с государством-партией, — уточняет Василий Кашин. — Там в ключевых отраслях экономики доминируют госкомпании, полностью подчиненные государственной политике. Они могут занять позицию, с которой уже не сдвинешь, потому что там нет частных акционеров. С другой стороны, это ведь крупнейший рынок в мире".Пример Евросоюза показывает, что в случае кризиса поставки энергоносителей создают обоюдную зависимость и становятся стабилизирующим фактором, отмечает он.Как бы то ни было, сейчас ситуация складывается в пользу России. И Пекин все больше заинтересован в укреплении партнерства с Москвой.
https://ria.ru/20200603/1572367264.html
https://ria.ru/20190715/1556453810.html
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россия, торговая война, майк помпео, ямал спг, сила сибири (газопровод), дональд трамп, китай, сша, в мире

Нелюбовный треугольник. Где место России в холодной войне Китая и США

08:00 21.08.2020
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© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Китайско-американское противостояние вошло в острую стадию, речь идет о новой холодной войне, даже возникают опасения горячего конфликта. Это открывает перед Россией пространство для геополитического маневра. Как американский фактор влияет на взаимодействие Москвы с Пекином, разбиралось РИА Новости.

Социалист в рыночной шкуре

В США с конца 1970-х надеялись, что Китай, начавший рыночные реформы, постепенно изменит и политическую систему, взяв за образец демократию западного типа. Однако этого не произошло.
Спустя десятилетия американский истеблишмент осознал, что никакой либерализации и демократизации от КНР ждать не стоит.
Двусторонние отношения катастрофически испортились. Не проходит и дня, чтобы в Вашингтоне не прозвучало критическое заявление в адрес Пекина, не ввели новые санкции против китайских чиновников, не закрыли или не запретили деятельность компаний и организаций КНР.
В Пекине говорят об односторонней эскалации. Там уверены: ответственность за межгосударственный кризис целиком лежит на США. Стоит американцам одуматься и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, все нормализуется. Однако в Вашингтоне, несмотря на различия во взглядах демократов и республиканцев на то, как именно сдерживать Китай, сложился консенсус: пути назад нет и прежнего взаимопонимания уже никогда не будет.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

В поисках соратников

И в этом стремительном пике обе стороны стремятся получить внешнюю поддержку. Конечно, большинству стран Восточного полушария оказаться перед выбором между США и КНР не хотелось бы ни при каких условиях. И хотя в последние четыре года Дональд Трамп наломал немало дров как в Азии, так и в Европе, у Вашингтона все же есть давние и верные партнеры. Китаю таких явно не хватает.
Возникает треугольник Китай — Россия — США. Вашингтон пытается втянуть Москву в "антикитайскую коалицию" — Трамп предлагает если не вернуть формат "Большой восьмерки", то хотя бы пригласить крупнейшего китайского соседа вместе с Южной Кореей и Индией на саммит G7. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Кремлю этот альянс выгоден, поскольку в силу "естественных обстоятельств" — каких именно, глава Госдепа не уточнил — КНР угрожает России.
Вероятность того, что Москва согласится на "приставной стул" за столом того, кто вводит санкции и считает Россию государством-ревизионистом наравне с КНДР, Ираном и Китаем, не слишком высока. И все же Москва может выиграть от противостояния, ведь американский фактор влияет и на взаимодействие с Пекином.
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие на полигоне Клерк в Приморском крае
3 июня, 08:00
На приставном стульчике. Нужна ли России дружба против Пекина

Дружба не против

Ухудшение американо-китайских отношений не означает, что наладятся связи Москвы с Вашингтоном. А вот новые возможности — впрочем, как и риски — для развития контактов с КНР создает.
Россия и Китай в сложной международной обстановке традиционно действуют слаженно — и уже не одно десятилетие. В Совбезе ООН Москва и Пекин торпедируют американские инициативы и практически всегда голосуют солидарно. Вместе ратуют за переход к многополярной модели.
"Главное, что сейчас происходит в мире, — это усиливающееся противостояние модели глобализма, так называемого Pax Americana, — указывает в беседе с РИА Новости Сергей Санакоев, глава Российско-китайского аналитического центра. — Многие страны, в том числе Россия и Китай — а это более половины человечества, не хотят так жить, им нужен более стабильный многополярный мир с конкуренцией валют, технологий, идеологий".
Это не означает, что кто-то объединяется против США, уточняет эксперт. "Естественно, мы никогда не будем с Китаем дружить против кого-то. Такого уровня стратегического партнерства мы достигли, потому что мы соседи с протяженной границей и нам необходимы добрососедские отношения", — подчеркивает он.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС

Необъявленные союзники

Важен американский фактор и в военном сотрудничестве. Эксперты говорят о "необъявленном" оборонном союзе России и Китая, потому что формально никаких взаимных обязательств нет.
В 1997 году страны договорились сократить военное присутствие в стокилометровой полосе по обе стороны границы. Совместные учения проходят уже давно. В середине нулевых их квалифицировали как антитеррористические, однако постепенно они принимали все более высокотехнологичный и продвинутый характер, отмечает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.
"Очевидно, речь идет об обмене опытом и повышении оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США. Но есть и другие факторы. Например, обеспокоенность стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать транспарентность и взаимное доверие в сфере обороны", — указывает он.
Благодаря учениям, обменам делегациями Россия и Китай получают много полезной информации. "В отличие от американского, наше Минобороны не публикует своих оценок китайской военной мощи, но, безусловно, гораздо более осведомлено в данном вопросе. Это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, на что способны китайцы", — добавляет эксперт.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае

Место пусто не бывает

Из-за торговой войны с США Пекин разрешил импорт сои из всех российских регионов, потребовав от госкомпаний приостановить закупки у американцев.
Однако Россия вряд ли обладает достаточным потенциалом, чтобы занять место США в китайском импорте, говорится в докладе Российского совета по международным делам. В частности, отечественная соя покрывает лишь десять процентов потребностей КНР, причем на Китай приходится 89% российского экспорта этого товара. Но есть и другая продукция, вполне способная конкурировать с американской благодаря низким транспортным издержкам и отсутствию жесткого фитосанитарного регулирования. Например, пшеница и говядина.
Другие приоритетные направления — технологии и энергетика, особенно на фоне технологического противостояния Китая и США и опасений по поводу безопасности морских маршрутов. В 2019-м вступил в строй газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Российский сжиженный природный газ проекта "Ямал СПГ" также теперь поступает на китайский рынок.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
"Космос, авиация, IT, независимые облачные технологии, помогающие создать и собственные расчетные платформы на замену SWIFT, — все это мы развиваем. Как говорится, свято место пусто не бывает", — говорит Сергей Санакоев. И уточняет: задача России заключается вовсе не в замещении США на китайском рынке. "Это в принципе невозможно, — поясняет он. — Дело в переходе на новый уровень экономического взаимодействия, предполагающий глубокую интеграцию".
Но и риски есть. "Нужно понимать, что Россия имеет дело с государством-партией, — уточняет Василий Кашин. — Там в ключевых отраслях экономики доминируют госкомпании, полностью подчиненные государственной политике. Они могут занять позицию, с которой уже не сдвинешь, потому что там нет частных акционеров. С другой стороны, это ведь крупнейший рынок в мире".
Пример Евросоюза показывает, что в случае кризиса поставки энергоносителей создают обоюдную зависимость и становятся стабилизирующим фактором, отмечает он.
Как бы то ни было, сейчас ситуация складывается в пользу России. И Пекин все больше заинтересован в укреплении партнерства с Москвой.
Военнослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке.
15 июля 2019, 08:00
Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями
19643004
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Россияторговая войнаМайк ПомпеоЯмал СПГСила Сибири (газопровод)Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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