https://ria.ru/20200821/razoruzhenie-1576075445.html

США отказались от требования о включении Китая в переговоры, сообщили СМИ

США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:13

2020-08-21T09:13

2020-08-21T09:13

россия

маршалл биллингсли

сергей рябков

владимир путин

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отказались от своего требования об обязательном включении <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал <a href="https://www.axios.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Axios</a> со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.Портал пишет, что администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> отказалась от своего требования о том, чтобы Китай принимал участие в переговорах о контроле над ядерными вооружениями. Теперь в администрации нацелены на достижение политического соглашения с Россией, чтобы потом оказать давление на Китай для последующего подключения этого государства к переговорам и в конечном итоге к договору."Произошел сдвиг", - заявил изданию Биллингсли.Axios отмечает, что такой "сдвиг" в США произошел отчасти благодаря разговорам американского лидера Дональда Трампа с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Биллингсли также сообщил изданию, что в Вене он рассказал российской стороне об условиях достижения соглашения на основании "ясного поручения" Трампа. Теперь, по его словам, "мяч находится на половине поля России".Наряду с этим Биллингсли заявил, что у администрации Трампа "двойственная" позиция по поводу продления договора СНВ-3. В США согласны на продление соглашения, если Россия поддержит "более амбициозные рамки будущего ядерного соглашения"."ДСНВ – это последнее соглашение по ядерным вооружениям, которое можно провести в рамках биполярного мировоззрения холодной войны. Такой подход больше не применим в мире, где Коммунистическая партия Китая участвует в гонке вооружений", - подчеркнул Биллингсли.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20191108/1560703438.html

https://ria.ru/20200708/1574046613.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, владимир путин, китай, сша, в мире