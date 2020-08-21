США отказались от требования о включении Китая в переговоры, сообщили СМИ
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
8 ноября 2019, 10:27Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению
Портал пишет, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от своего требования о том, чтобы Китай принимал участие в переговорах о контроле над ядерными вооружениями. Теперь в администрации нацелены на достижение политического соглашения с Россией, чтобы потом оказать давление на Китай для последующего подключения этого государства к переговорам и в конечном итоге к договору.
"Произошел сдвиг", - заявил изданию Биллингсли.
Axios отмечает, что такой "сдвиг" в США произошел отчасти благодаря разговорам американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Биллингсли также сообщил изданию, что в Вене он рассказал российской стороне об условиях достижения соглашения на основании "ясного поручения" Трампа. Теперь, по его словам, "мяч находится на половине поля России".
Наряду с этим Биллингсли заявил, что у администрации Трампа "двойственная" позиция по поводу продления договора СНВ-3. В США согласны на продление соглашения, если Россия поддержит "более амбициозные рамки будущего ядерного соглашения".
"ДСНВ – это последнее соглашение по ядерным вооружениям, которое можно провести в рамках биполярного мировоззрения холодной войны. Такой подход больше не применим в мире, где Коммунистическая партия Китая участвует в гонке вооружений", - подчеркнул Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.