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США отказались от требования о включении Китая в переговоры, сообщили СМИ
США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:13
2020-08-21T09:13
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
владимир путин
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отказались от своего требования об обязательном включении <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал <a href="https://www.axios.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Axios</a> со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.Портал пишет, что администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> отказалась от своего требования о том, чтобы Китай принимал участие в переговорах о контроле над ядерными вооружениями. Теперь в администрации нацелены на достижение политического соглашения с Россией, чтобы потом оказать давление на Китай для последующего подключения этого государства к переговорам и в конечном итоге к договору."Произошел сдвиг", - заявил изданию Биллингсли.Axios отмечает, что такой "сдвиг" в США произошел отчасти благодаря разговорам американского лидера Дональда Трампа с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Биллингсли также сообщил изданию, что в Вене он рассказал российской стороне об условиях достижения соглашения на основании "ясного поручения" Трампа. Теперь, по его словам, "мяч находится на половине поля России".Наряду с этим Биллингсли заявил, что у администрации Трампа "двойственная" позиция по поводу продления договора СНВ-3. В США согласны на продление соглашения, если Россия поддержит "более амбициозные рамки будущего ядерного соглашения"."ДСНВ – это последнее соглашение по ядерным вооружениям, которое можно провести в рамках биполярного мировоззрения холодной войны. Такой подход больше не применим в мире, где Коммунистическая партия Китая участвует в гонке вооружений", - подчеркнул Биллингсли.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20191108/1560703438.html
https://ria.ru/20200708/1574046613.html
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россия
китай
сша
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россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, владимир путин, китай, сша, в мире

США отказались от требования о включении Китая в переговоры, сообщили СМИ

09:13 21.08.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Флаг Китайской Народной Республики
8 ноября 2019, 10:27
Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению
Портал пишет, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от своего требования о том, чтобы Китай принимал участие в переговорах о контроле над ядерными вооружениями. Теперь в администрации нацелены на достижение политического соглашения с Россией, чтобы потом оказать давление на Китай для последующего подключения этого государства к переговорам и в конечном итоге к договору.
"Произошел сдвиг", - заявил изданию Биллингсли.
Axios отмечает, что такой "сдвиг" в США произошел отчасти благодаря разговорам американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Биллингсли также сообщил изданию, что в Вене он рассказал российской стороне об условиях достижения соглашения на основании "ясного поручения" Трампа. Теперь, по его словам, "мяч находится на половине поля России".
Наряду с этим Биллингсли заявил, что у администрации Трампа "двойственная" позиция по поводу продления договора СНВ-3. В США согласны на продление соглашения, если Россия поддержит "более амбициозные рамки будущего ядерного соглашения".
"ДСНВ – это последнее соглашение по ядерным вооружениям, которое можно провести в рамках биполярного мировоззрения холодной войны. Такой подход больше не применим в мире, где Коммунистическая партия Китая участвует в гонке вооружений", - подчеркнул Биллингсли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Здание Министерства иностранных дел РФ
8 июля, 11:37
Россия понимает позицию Китая по переговорам с США по вооружениям
5260004
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РоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковВладимир ПутинКитайСШАВ мире
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