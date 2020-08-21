https://ria.ru/20200821/rasizm-1576107533.html

В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием

Собрание представителей городского района Митте в Берлине большинством голосов приняло решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:05

2020-08-21T18:05

2020-08-21T18:05

джордж флойд

расизм

германия

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Собрание представителей городского района Митте в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> большинством голосов приняло решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали представители меньшинств и активисты за "расистскую" коннотацию названия.Вопрос переименования улицы и одноименной станции в Берлине обсуждается уже не первый год, но на фоне волны протестов против расизма и дискриминации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> после гибели при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> дискуссия обострилась. Слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в XVIII-XIX веках держали при некоторых дворах в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Предложение переименовать улицу в честь Антона Амо звучали и ранее. Антон Амо родился в 1703 году в <a href="http://ria.ru/location_Ghana/" target="_blank" data-auto="true">Гане</a>, был продан в рабство и доставлен в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a>, после чего оказался при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского, где получил образование, которое он продолжил в университетах Германии. Антон Амо достиг должности приват-доцента, но в 1739 году после смерти ментора стал чаще подвергаться расистским нападкам и остракизму. Антон Амо вернулся в Гану, где скончался, предположительно, в 1753 году.Решение о переименовании улицы принято всего за три дня до ежегодной акции протеста против названия улицы, которые проходят 23 августа в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. С названием улицы тесно связан и другой конфликт в Берлине - одноименное название носит станция метро, расположенная на этой улице. В июле было объявлено, что станцию метро переименуют в "Станция Улица Глинки" в честь российского композитора, но после критики представителей еврейского сообщества и ученых, которые заявили об антисемитизме российского музыканта, управляющая компания метро Берлина сообщила, что окончательного решения о выборе нового названия пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573829265.html

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германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, расизм, германия, сша, берлин (город), в мире