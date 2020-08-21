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В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием
Собрание представителей городского района Митте в Берлине большинством голосов приняло решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:05
2020-08-21T18:05
джордж флойд
расизм
германия
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Собрание представителей городского района Митте в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> большинством голосов приняло решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали представители меньшинств и активисты за "расистскую" коннотацию названия.Вопрос переименования улицы и одноименной станции в Берлине обсуждается уже не первый год, но на фоне волны протестов против расизма и дискриминации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> после гибели при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> дискуссия обострилась. Слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в XVIII-XIX веках держали при некоторых дворах в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Предложение переименовать улицу в честь Антона Амо звучали и ранее. Антон Амо родился в 1703 году в <a href="http://ria.ru/location_Ghana/" target="_blank" data-auto="true">Гане</a>, был продан в рабство и доставлен в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a>, после чего оказался при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского, где получил образование, которое он продолжил в университетах Германии. Антон Амо достиг должности приват-доцента, но в 1739 году после смерти ментора стал чаще подвергаться расистским нападкам и остракизму. Антон Амо вернулся в Гану, где скончался, предположительно, в 1753 году.Решение о переименовании улицы принято всего за три дня до ежегодной акции протеста против названия улицы, которые проходят 23 августа в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. С названием улицы тесно связан и другой конфликт в Берлине - одноименное название носит станция метро, расположенная на этой улице. В июле было объявлено, что станцию метро переименуют в "Станция Улица Глинки" в честь российского композитора, но после критики представителей еврейского сообщества и ученых, которые заявили об антисемитизме российского музыканта, управляющая компания метро Берлина сообщила, что окончательного решения о выборе нового названия пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573829265.html
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германия
сша
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джордж флойд, расизм, германия, сша, берлин (город), в мире

В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием

18:05 21.08.2020
1791
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Собрание представителей городского района Митте в Берлине большинством голосов приняло решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали представители меньшинств и активисты за "расистскую" коннотацию названия.
Вопрос переименования улицы и одноименной станции в Берлине обсуждается уже не первый год, но на фоне волны протестов против расизма и дискриминации в США и Европе после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда дискуссия обострилась. Слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в XVIII-XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.
"Мы переименуем М*штрассе (слово "Mohren" критики названия улицы как правило опускают в своих заявлениях как неприемлемое - ред.) в честь Антона Вильгельма Амо, первого ученого африканского происхождения в прусском университете. Общий запрос с Зелеными получил большинство на BVVMitte (Собрании представителей городского района Митте)", - сообщила фракция Социал-демократической партии района Митте.
Предложение переименовать улицу в честь Антона Амо звучали и ранее. Антон Амо родился в 1703 году в Гане, был продан в рабство и доставлен в Нидерланды, после чего оказался при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского, где получил образование, которое он продолжил в университетах Германии. Антон Амо достиг должности приват-доцента, но в 1739 году после смерти ментора стал чаще подвергаться расистским нападкам и остракизму. Антон Амо вернулся в Гану, где скончался, предположительно, в 1753 году.
Решение о переименовании улицы принято всего за три дня до ежегодной акции протеста против названия улицы, которые проходят 23 августа в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. С названием улицы тесно связан и другой конфликт в Берлине - одноименное название носит станция метро, расположенная на этой улице. В июле было объявлено, что станцию метро переименуют в "Станция Улица Глинки" в честь российского композитора, но после критики представителей еврейского сообщества и ученых, которые заявили об антисемитизме российского музыканта, управляющая компания метро Берлина сообщила, что окончательного решения о выборе нового названия пока нет.
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3 июля, 09:45
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