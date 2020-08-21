https://ria.ru/20200821/raketa-1576116288.html
"Калашников" модернизирует ракету "Вихрь-1"
Концерн "Калашников" модернизирует противотанковую управляемую ракету "Вихрь-1", увеличив ей дальность поражения с 8 до 10 километров, сообщил гендиректор... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:43
2020-08-21T22:43
2020-08-21T22:43
калашников (концерн)
михаил калашников
безопасность
в мире
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<strong>ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг - РИА Новости.</strong> Концерн <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov/" target="_blank">"Калашников"</a> модернизирует противотанковую управляемую ракету "Вихрь-1", увеличив ей дальность поражения с 8 до 10 километров, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов."Дальность ее использования до 8 тысяч метров, но мы сейчас работаем над увеличением дальности до 10 километров", - сказал Тарасов на презентации в подмосковном парке "Патриот".Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.
https://ria.ru/20200820/1576022268.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калашников (концерн), михаил калашников, безопасность, в мире