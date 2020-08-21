https://ria.ru/20200821/raketa-1576076948.html

"Роскосмос" рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты "Амур"

На запуск российской многоразовой ракеты "Амур" с метановым двигателем планируют потратить 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, следует из... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:02

2020-08-21T10:02

2020-08-21T11:48

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1400x0_80_0_0_901b06e382a30b3b675c256e25a6fb68.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>На запуск российской многоразовой ракеты "Амур" с метановым двигателем планируют потратить 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил РИА Новости, что начальные этапы разработки <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Союз-СПГ"</a> ("Амур") планируется профинансировать из внебюджетных источников.Согласно опубликованным госкорпорацией материалам, на эскизный проект ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью заложено 407 миллионов рублей. Его подготовят к концу 2020 года.В общую стоимость входят расходы на создание головного обтекателя ракеты, разгонного блока, а также на организацию "пусковой услуги" и адаптацию полезной нагрузки.При этом 22 миллиона долларов будет стоить пуск ракеты "Амур" без разгонного блока и с повторным использованием первой ступени, 30 миллионов — без разгонного блока и повторного использования ступени, 35 миллионов — с разгонным блоком и без повторного использования ступени.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576060302.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575968253.html

Егор Воронин В последнее время почти все новости от Роскосмоса в будущем времени. Рассказали, предложили... А можно узнать что-то о сделанном вот сейчас, к этому моменту? Как там корабль Федерация/Орёл поживает? Может хоть сфотографируйте его? Какие испытания были, какие из них успешны, а какие нет, что утверждено в конструкции, что будут переделывать? Что вообще прямо сейчас в Роскосмосе происходит кроме запусков на советских кораблях? 18

Pawel Zverev Cначала Рогозин заявил буквально на днях, что Роскосмос готов сделать полностью многоразовую ракету, а не как только первую ступень у Маска. И летать она будет не 10 раз повторно, а больше. По итогу многоразовая у Амура только первая ступень и всего на 10 пусков. Грузоподъемность в 2 с половиной раза ниже уже летающего Фалькона. То есть фактически это было балабольство не имеющее под собой даже технически обоснованных планов. 17

10

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин