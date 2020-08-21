Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/putin-1576111200.html
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё, они обсудили ситуацию в Белоруссии, было отмечено, что неприемлемо РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:25
2020-08-21T19:31
протесты в белоруссии
саули ниинисте
владимир путин
финляндия
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155777/26/1557772628_0:171:3036:1879_1400x0_80_0_0_391b5221a271fe98762a793f0c9edb4c.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поговорил по телефону с президентом <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинистё</a>, они обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, было отмечено, что неприемлемо вмешательство во внутренние дела независимых стран, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны."При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что были затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576108495.html
финляндия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155777/26/1557772628_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_fa217e9a679c3ebbf84f8c993c81cba0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саули ниинисте, владимир путин, финляндия, белоруссия, политика

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

19:25 21.08.2020 (обновлено: 19:31 21.08.2020)
1853
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё, они обсудили ситуацию в Белоруссии, было отмечено, что неприемлемо вмешательство во внутренние дела независимых стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.
"При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что были затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:26
Юристы Тихановский обжаловали в ВС Белоруссии итоги выборов
5820207
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииСаули НиинистеВладимир ПутинФинляндияБелоруссияПолитика
Рекомендуем
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Алексей Навальный
Врачи рассказали о подготовке Навального к перевозке
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета
Оппозиционеры в Минске выстроились в живую цепь
В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния"
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Коронавирус COVID-19
ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19
Здание Посольства РФ в Осло
В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ
Алексей Навальный
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны
Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
В Белоруссии 46 человек обвинили в насилии в отношении сотрудников МВД
Сотрудник полиции
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния