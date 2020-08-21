https://ria.ru/20200821/putin-1576111200.html

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё, они обсудили ситуацию в Белоруссии, было отмечено, что неприемлемо РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:25

2020-08-21T19:25

2020-08-21T19:31

протесты в белоруссии

саули ниинисте

владимир путин

финляндия

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поговорил по телефону с президентом <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинистё</a>, они обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, было отмечено, что неприемлемо вмешательство во внутренние дела независимых стран, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны."При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что были затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576108495.html

финляндия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саули ниинисте, владимир путин, финляндия, белоруссия, политика