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Путину доверяют 55% россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:52
2020-08-21T14:52
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Свое доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 55% россиян, свидетельствует <a href="https://media.fom.ru/fom-bd/d33pi2020.pdf" target="_blank">опрос</a> фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 16% затруднились ответить.Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% - скорее плохо, а 18% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 43% оценивают хорошо, 19% - плохо, 38% затруднились ответить.Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, 10% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 17% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.Всероссийский телефонный опрос проводился 14-16 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576049215.html
Не верю. Опрос можно проводить в общежитие МГУ и там может и так. А так Путину доверяют больше.
55
Меня вопрос занимает: а кому доверяют остальные 45%? Огласите весь список, пожалуйста.
52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос

14:52 21.08.2020
707
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 16% затруднились ответить.
Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% - скорее плохо, а 18% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 43% оценивают хорошо, 19% - плохо, 38% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, 10% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 17% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.
Президент РФ Владимир Путин
20 августа, 16:30
"Иначе делать нечего". Путин будущим чиновникам: главное остаться людьми
Всероссийский телефонный опрос проводился 14-16 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
591560050
Обсудить 17
Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не верю. Опрос можно проводить в общежитие МГУ и там может и так. А так Путину доверяют больше.
21 августа, 14:59
Руслан Якубик
34131115
Меня вопрос занимает: а кому доверяют остальные 45%? Огласите весь список, пожалуйста.
21 августа, 14:56
Андрей
25012024
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