https://ria.ru/20200821/putin-1576096416.html

Путину доверяют 55% россиян, показал опрос

Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:52

2020-08-21T14:52

2020-08-21T14:52

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Свое доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 55% россиян, свидетельствует <a href="https://media.fom.ru/fom-bd/d33pi2020.pdf" target="_blank">опрос</a> фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 16% затруднились ответить.Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% - скорее плохо, а 18% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 43% оценивают хорошо, 19% - плохо, 38% затруднились ответить.Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, 10% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 17% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.Всероссийский телефонный опрос проводился 14-16 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576049215.html

Руслан Якубик Не верю. Опрос можно проводить в общежитие МГУ и там может и так. А так Путину доверяют больше. 55

Андрей Меня вопрос занимает: а кому доверяют остальные 45%? Огласите весь список, пожалуйста. 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "общественное мнение", владимир путин, общество