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Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:37
2020-08-21T13:37
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, сохраняется режим видеоконференции."Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня. Как только оно пройдет, мы сообщим о тех вопросах, темах, которые будут затрагиваться", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20200820/putin-1576048102.html
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор

13:37 21.08.2020
1166
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, сохраняется режим видеоконференции.
"Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня. Как только оно пройдет, мы сообщим о тех вопросах, темах, которые будут затрагиваться", - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин
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