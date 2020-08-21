https://ria.ru/20200821/putin-1576092404.html

Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:37

2020-08-21T13:37

2020-08-21T13:37

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, сохраняется режим видеоконференции."Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня. Как только оно пройдет, мы сообщим о тех вопросах, темах, которые будут затрагиваться", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20200820/putin-1576048102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика