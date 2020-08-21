https://ria.ru/20200821/putin-1576091112.html

Путин назначил Андрея Нестеренко послом в Хорватии

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Нестеренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Хорватии, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:21

2020-08-21T13:21

2020-08-21T13:21

россия

андрей нестеренко

анвар азимов

владимир путин

хорватия

политика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nesterenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Нестеренко</a> чрезвычайным и полномочным послом РФ в <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Республике Хорватии", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей <a href="http://ria.ru/person_Anvar_Azimov/" target="_blank" data-auto="true">Анвара Азимова</a>.

https://ria.ru/20200608/1572630718.html

россия

хорватия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей нестеренко, анвар азимов, владимир путин, хорватия, политика