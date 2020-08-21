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Путин назначил Андрея Нестеренко послом в Хорватии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Нестеренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Хорватии, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:21
2020-08-21T13:21
россия
андрей нестеренко
анвар азимов
владимир путин
хорватия
политика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nesterenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Нестеренко</a> чрезвычайным и полномочным послом РФ в <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Республике Хорватии", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей <a href="http://ria.ru/person_Anvar_Azimov/" target="_blank" data-auto="true">Анвара Азимова</a>.
https://ria.ru/20200608/1572630718.html
россия
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россия, андрей нестеренко, анвар азимов, владимир путин, хорватия, политика

Путин назначил Андрея Нестеренко послом в Хорватии

13:21 21.08.2020
206
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Нестеренко
Андрей Нестеренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Нестеренко. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Нестеренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Хорватии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватии", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анвара Азимова.
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Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
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РоссияАндрей НестеренкоАнвар АзимовВладимир ПутинХорватияПолитика
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