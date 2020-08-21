https://ria.ru/20200821/pulemet-1576116137.html
Названы сроки разработки новейшего пулемета РПЛ-20
Разработка новейшего пулемета для Минобороны РФ РПЛ-20 займет около года, заявил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:35
2020-08-21T22:35
2020-08-21T23:45
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калашников (концерн)
михаил калашников
владимир дмитриев
безопасность
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<strong>ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости.</strong> Разработка новейшего пулемета для Минобороны РФ РПЛ-20 займет около года, заявил гендиректор <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov/" target="_blank">"Калашникова"</a> Дмитрий Тарасов."Ближайший год, точные сроки назвать не могу, они закрыты. После РПК-16 мы сделали выводы. Это прекрасный опыт, мы его взяли нарастили, и на него уже есть заказчик", - сказал Тарасов на презентации концерна в парке "Патриот".Ранее о разработке в интересах Минобороны РФ нового легкого пулемета Тарасов говорил в интервью РИА Новости. По его словам, в результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к этому виду оружия. Если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь разработка легкого пулемета идет уже в рамках государственного оборонного заказа.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что в этом году начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. По словам собеседника агентства, по итогам войсковой эксплуатации РПК-16 был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена для разработки нового пулемета.РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый - штатный магазин автомата Калашникова, второй - специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия - 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.В мае 2019 года занимавший тогда должность генерального директора концерна "Калашников" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Дмитриев</a> говорил РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.
https://ria.ru/20200820/1576041857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576023148.html
5
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), михаил калашников, владимир дмитриев, безопасность
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости.
Разработка новейшего пулемета для Минобороны РФ РПЛ-20 займет около года, заявил гендиректор "Калашникова"
Дмитрий Тарасов.
"Ближайший год, точные сроки назвать не могу, они закрыты. После РПК-16 мы сделали выводы. Это прекрасный опыт, мы его взяли нарастили, и на него уже есть заказчик", - сказал Тарасов на презентации концерна в парке "Патриот".
Ранее о разработке в интересах Минобороны РФ нового легкого пулемета Тарасов говорил в интервью РИА Новости. По его словам, в результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к этому виду оружия. Если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь разработка легкого пулемета идет уже в рамках государственного оборонного заказа.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что в этом году начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. По словам собеседника агентства, по итогам войсковой эксплуатации РПК-16 был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена для разработки нового пулемета.
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый - штатный магазин автомата Калашникова, второй - специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия - 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.
В мае 2019 года занимавший тогда должность генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев
говорил РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии
генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.