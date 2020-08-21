https://ria.ru/20200821/proverka-1576105644.html

В "Роскосмосе" сообщили результаты проверки российских модулей МКС

Давление проверено в двух изолированных российских модулях Международной космической станции, утечки воздуха в них не зафиксировано, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:31

2020-08-21T17:31

2020-08-21T17:49

хочу стать космонавтом

россия

москва

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Давление проверено в двух изолированных российских модулях <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, утечки воздуха в них не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".В четверг источник РИА Новости сообщил, что на МКС обнаружена небольшая утечка воздуха. Позже в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что в пятницу экипаж станции изолируется в российском модуле "Звезда" на три дня, пока будет идти поиск места утечки на американском сегменте, которая не несет никакой угрозы для МКС и ее экипажа.Как отметило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, ее темп возрос в последнее время. Для поиска места утечки будут закрыты люки между модулями станции, а предварительные результаты расследования ожидаются к концу следующей недели. Еще один источник РИА Новости сообщил, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра."На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки... Для обеспечения работы закрыты люки в российские модули "Рассвет" и "Пирс" и пристыкованный транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", - сказал представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".По его словам, "согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным".Российский сегмент МКС состоит из пяти модулей - "Заря", "Звезда", Пирс", "Поиск" и "Рассвет".Сейчас на МКС летают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200820/utechka-1576066682.html

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин