https://ria.ru/20200821/protivnik-1576095875.html

В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции

Литовская полиция задержала противника белорусской оппозиции, который пришел на пресс-конференцию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:41

2020-08-21T14:41

2020-08-21T15:23

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг – РИА Новости.</strong> Литовская полиция задержала противника белорусской оппозиции, который пришел на пресс-конференцию экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>.Как передает корреспондент РИА Новости, пресс-конференция продлилась всего около 15 минут, но после ее окончания, когда Тихановская выходила из зала, один из присутствующих начал громко заявлять, что Тихановская не победила на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, как утверждает белорусская оппозиция. "Это все фальсификация, прекратите распространять ложь", - кричал он журналистам.Мужчина ссылался на данные одного из литовских изданий, что она набрала лишь 13% голосов избирателей.Организаторы немедленно пригласили полицейских, которые вывели мужчину из отеля и посадили в служебный автомобиль.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. На втором месте Тихановская с 10,09%. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Сама экс-кандидат заявляла, что там, где комиссии честно посчитали голоса на прошедших выборах, ее поддержка составила 60-70%.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

Alex Smolov Демократия она такая :))) 23

Александр Марков Свобода слова - это не для всех 22

4

белоруссия

вильнюс

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской 2020-08-21T14:41 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире