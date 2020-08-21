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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/protivnik-1576095875.html
В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции
Литовская полиция задержала противника белорусской оппозиции, который пришел на пресс-конференцию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:41
2020-08-21T15:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг – РИА Новости.</strong> Литовская полиция задержала противника белорусской оппозиции, который пришел на пресс-конференцию экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>.Как передает корреспондент РИА Новости, пресс-конференция продлилась всего около 15 минут, но после ее окончания, когда Тихановская выходила из зала, один из присутствующих начал громко заявлять, что Тихановская не победила на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, как утверждает белорусская оппозиция. "Это все фальсификация, прекратите распространять ложь", - кричал он журналистам.Мужчина ссылался на данные одного из литовских изданий, что она набрала лишь 13% голосов избирателей.Организаторы немедленно пригласили полицейских, которые вывели мужчину из отеля и посадили в служебный автомобиль.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. На втором месте Тихановская с 10,09%. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Сама экс-кандидат заявляла, что там, где комиссии честно посчитали голоса на прошедших выборах, ее поддержка составила 60-70%.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
Демократия она такая :)))
23
Свобода слова - это не для всех
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4
белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской
Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции

14:41 21.08.2020 (обновлено: 15:23 21.08.2020)
4066
ВИЛЬНЮС, 21 авг – РИА Новости. Литовская полиция задержала противника белорусской оппозиции, который пришел на пресс-конференцию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Как передает корреспондент РИА Новости, пресс-конференция продлилась всего около 15 минут, но после ее окончания, когда Тихановская выходила из зала, один из присутствующих начал громко заявлять, что Тихановская не победила на выборах президента Белоруссии, как утверждает белорусская оппозиция. "Это все фальсификация, прекратите распространять ложь", - кричал он журналистам.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Мужчина ссылался на данные одного из литовских изданий, что она набрала лишь 13% голосов избирателей.
Организаторы немедленно пригласили полицейских, которые вывели мужчину из отеля и посадили в служебный автомобиль.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. На втором месте Тихановская с 10,09%. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Сама экс-кандидат заявляла, что там, где комиссии честно посчитали голоса на прошедших выборах, ее поддержка составила 60-70%.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
20 августа, 08:00
От августа 1991-го к августу 2020-го — у ГКЧП не было своего Лукашенко
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Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
Популярные комментарии
Демократия она такая :)))
21 августа, 14:51
ASAlex Smolov
2120000
Свобода слова - это не для всех
21 августа, 14:55
АМАлександр Марков
2200000
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